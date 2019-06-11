Ешь и худей! Американские банановые оладьи по рецепту Кейт Хадсон

Голливудская суперзвезда Кейт Хадсон показала в Instagram, как с маленькой дочерью на руках жарит блинчики для всей семьи.

"Готовлю банановые оладьи без муки с моей девочкой и выборочно слышу моего мужчину", – написала она в своем Instagram.

Кейт Хадсон

В начале ролика актриса показывает рецепт, который выбрала: Banana Lover's Flourless Pancakes. Это классические, любимые американцами низкокалорийные панкейки.

Banana Lover's Flourless Pancakes

Для оладей Banana Lover's Flourless Pancakes возьмите:

- 2 банана,

- 1-2 яйца (сначала одно, второе - при необходимости, чтобы масса не была чересчур жидкой),

- 1 щепотка соды или пекарского порошка,

- 1 столовая ложка сахара (по желанию).

Бананы размять в кашицу, перемешать со взбитыми яйцами, добавить остальные ингредиенты и жарить на сбрызнутой маслом хорошо разогретой сковороде.

При подаче дополнить сезонными ягодами или фруктами.

"Они идеальны! Это успех", - сказаала Хадсон, попробовав свои оладьи.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон

Напомним, Кейт Хадсон родила дочь в октябре 2018 года. Муж артистки – основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава

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