Диетологи перечислили продукты для ночной еды

Легкий овощной салат из капусты, огурцов, помидоров и сельдерея является одним из главных блюд, которые можно без проблем употреблять даже ночью.

Диетологи считают, что такой салат абсолютно не навредит фигуре. Такая еда очень быстро переварится и не создаст в желудке тяжести, пишет сайт buzzfeed.com.

Кроме этого, ночью можно совершенно спокойно употреблять кефир, ряженку или творог, в которых много белка и кальция.

Если же и эти продукты не утолят ваш голод, можно полакомиться кусочком моцареллы, брынзы или адыгейского сыра.

Отварные яйца или омлет с овощами также станут отличным ужином, даже если он случится поздно.

Как сообщал OBOZREVATEL, при регулярном употреблении грецких орехов можно предотвратить развитие болезней сердца и укрепить здоровье всего организма человека.

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