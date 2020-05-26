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Диетологи перечислили продукты для ночной еды

2.7т
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Легкий овощной салат из капусты, огурцов, помидоров и сельдерея является одним из главных блюд, которые можно без проблем употреблять даже ночью.

Диетологи перечислили продукты для ночной еды

Диетологи считают, что такой салат абсолютно не навредит фигуре. Такая еда очень быстро переварится и не создаст в желудке тяжести, пишет сайт buzzfeed.com.

Кроме этого, ночью можно совершенно спокойно употреблять кефир, ряженку или творог, в которых много белка и кальция.

Если же и эти продукты не утолят ваш голод, можно полакомиться кусочком моцареллы, брынзы или адыгейского сыра.

Отварные яйца или омлет с овощами также станут отличным ужином, даже если он случится поздно.

Как сообщал OBOZREVATEL, при регулярном употреблении грецких орехов можно предотвратить развитие болезней сердца и укрепить здоровье всего организма человека.

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Тема
Питание
Теги
похудение питание
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