Что такое кабачковая лапша и как ее приготовить

Как бы мы не любили классические макароны, иногда хочется чего-то менее калорийного, но при этом не менее вкусного.
Лапша из кабачков или цуккини полезна для здоровья, проста в приготовлении и является идеальным чистым холстом для ваших соусов или мясных блюд. Все, что вам нужно, это хороший спирализатор и кабачок.
Кабачковая лапша
Что такое спирализатор
Это всего-навсего терка, но не обычная, а особая. Она помогает превращать овощи в длинные спирали. Ручной спирализатор используют не только для измельчения кабачков, также он прекрасно справляется с морковью, сырым картофелем или огурцами.
Чтобы приготовить идельную лапшу из кабачков вам понадобится:
- 2 маленьких кабачка;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- щепотка соли;
- молотый черный перец.
Отрежьте кончики овощей, закрепите в спирализаторе и проворачивайте, чтобы создать лапшу. Когда спирали из обоих кабачков сделаны, поджарьте эту "лапшу" на оливковом масле в большой сковороде на среднем огне около 5 минут. Посолите и поперчите.
Важно не пережарить, чтобы лапша не потеряла форму.
Теперь можно подавать на стол с сыром, соусом или любыми мясными блюдами на ваш вкус.
Например, кабачковая лапша послужит идеальным гарниром для митболов в пряном соусе. Простой рецепт марокканских митболов читайте по этой ссылке.
Кабачковая лапша с марокканскими митболами
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