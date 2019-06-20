Что такое кабачковая лапша и как ее приготовить

Как бы мы не любили классические макароны, иногда хочется чего-то менее калорийного, но при этом не менее вкусного.

Лапша из кабачков или цуккини полезна для здоровья, проста в приготовлении и является идеальным чистым холстом для ваших соусов или мясных блюд. Все, что вам нужно, это хороший спирализатор и кабачок.

Кабачковая лапша

Что такое спирализатор

Это всего-навсего терка, но не обычная, а особая. Она помогает превращать овощи в длинные спирали. Ручной спирализатор используют не только для измельчения кабачков, также он прекрасно справляется с морковью, сырым картофелем или огурцами.

Чтобы приготовить идельную лапшу из кабачков вам понадобится:

- 2 маленьких кабачка;

- 1 столовая ложка оливкового масла;

- щепотка соли;

- молотый черный перец.

Отрежьте кончики овощей, закрепите в спирализаторе и проворачивайте, чтобы создать лапшу. Когда спирали из обоих кабачков сделаны, поджарьте эту "лапшу" на оливковом масле в большой сковороде на среднем огне около 5 минут. Посолите и поперчите.

Важно не пережарить, чтобы лапша не потеряла форму.

Теперь можно подавать на стол с сыром, соусом или любыми мясными блюдами на ваш вкус.

Например, кабачковая лапша послужит идеальным гарниром для митболов в пряном соусе. Простой рецепт марокканских митболов читайте по этой ссылке.

Кабачковая лапша с марокканскими митболами

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!