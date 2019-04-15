Что приготовить на Песах 2019: рецепты основных блюд

Иудеи в 2019 году будут отмечать Песах с 19 по 27 апреля. Одними из главных традиций праздника являются вечерние трапезы и вкусные угощения для гостей. Традиционные и классические блюда, которые точно должны быть на вашем столе:

"Бабка" из мацы

Ингредиенты:

1. Маца – 600-800 гр.

2. Куриный бульон – 2-3 стакана

3. Яйца – 3 шт.

4. Куриный жир – 60 г.

5. Лук репчатый – 2 средних головки.

Для начала растопите на сковороде жир, добавьте в него нарезанный лук. Прожаривайте до тех пор, пока лук не станет золотистого цвета. Размочите в бульоне мацу (она должна вся пропитаться в бульоне, жидкости не должно оставаться). Добавьте в мацу яйца, взбитые до однородной массы и размешайте. Добавьте куриный жир с луком и ещё раз перемешайте. Выложите смесь на сковороду (желательно, ту же, где вы растапливали жир, убрав оттуда весь лук). Жарьте до тех пор, пока не пропечётся всё яйцо и "бабка" уже не будет жидкой.

"Имберлах" (маца, сваренная в мёде)

Ингредиенты:

1. Маца – 400-500 г.

2. Мёд – 1 стакан

3. Имбирь – 2/3 ч. ложки

4. Оливковое масло – 1.5 ст. ложки

Разломайте мацу на небольшие кусочки. Поместите в кастрюлю мёд и разогревайте на медленном огне, пока не станет жидким. Добавьте имбирь и масло, увеличьте огонь и добавьте мацу. Доведите мёд до кипения. Варите мацу (периодически помешивайте), пока она не станет золотисто-коричневой. Выключите огонь и аккуратно выложите мацу на смоченную водой доску. Выкладывайте ровным слоем, толщина – 1 см. Дайте маце остыть, затем порежьте на небольшие ромбики.

Кнейдлах – шарики из мацовой муки к бульону

Мацовую муку можно приготовить, размолов мацу в кофемолке.

Ингредиенты:

1.1 стакан мацовой муки

2. 2 яйца

3.2 ст. ложки топлёного жира

4. 2 ст. ложки воды, соль по вкусу

Взбейте яйца. Муку залейте тёплой водой, посолите, смешайте с яйцами, добавьте гусиный или куриный жир. Смесь перемешайте и сделайте шарики весом 50-60 гр. Опустите на несколько минут в кипящую подсоленную воду или бульон.

Мацебрай

Ингредиенты:

1. 4 пластинки мацы

2. 0,5 кг. фарша (любого)

3. 1 яйцо

4. 1 луковица

Поставьте на огонь большую кастрюлю с водой. Она должна быть такого диаметра, чтобы маца помещалась в длину. В воду добавьте немного соли и лавровый лист. Приготовьте фарш из яйца и мелко порезанной луковицы, разделите его на 4 части. Возьмите миску с солёной водой и бумагу для выпечки. Опустите лист мацы в солёную воду на несколько секунд, переверните и мокрый, частично мягкий положите на лист бумаги. Сверху равномерно размажьте фарш. С помощью бумаги сверните мацу с фаршем в рулет. Сделайте так со всеми 4 листами мацы. Затем, в кастрюлю с кипящей водой опустите рулеты, завернутые в бумагу. Варить нужно минут 10-15. После, выложите на решетку, чтобы вода стекла, разверните бумагу. Получившиеся рулеты нарежьте кружками.

Оладьи из шпината и мацы

Ингредиенты:

1. 1 пачка (280 г.) замороженного шпината (разморозьте и вылейте воду).

2. 3 яйца – взбить

3. 6 ст. ложек мацовой муки

4. Соль и перец

5. 3 ст. ложки натёртого лука

6. Масло растительное для жарки.

Смешайте все ингредиенты. Дайте смеси немного настояться. Жарьте оладьи.

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