Что приготовить на Масленицу: рецепты для праздничного меню

С 24 февраля по 1 марта проходят празднования Масленицы – популярного славянского праздника, который символизирует проводы зимы и встречу весны.

Традиционно в масленичном меню должны присутствовать блины. Как правило, их готовят на молоке и яйцах, заворачивают в них разнообразные начинки или подают с маслом, медом, сметаной.

Рецепт классических, вкуснейших блинчиков смотрите тут: Бабушкины блины на молоке .

Также в Масленицу особую роль играют рыбные блюда и налистники. FoodOboz предлагает подборку лучших рецептов для праздника.

Блины с семгой

Очень вкусные, аппетитные блинчики с начинкой из красной рыбы и сыра никого не оставят равнодушным! Это популярное и любимое всеми блюдо идеально вписывается в праздничное меню. Его рецепт доступен по ссылке: Блины с семгой и сыром .

Блины с семгой и сыром

Налистники с ливером

Сытные и ароматные налистники с ливером не просто вкусное, а еще и полезное блюдо. Детальный рецепт читайте тут .

Уха из форели

Наваристый рыбный суп на основе форели еще называют царской ухой, так как это по истине богатое блюдо! Как его приготовить, детально описано в нашем рецепте: Уха из форели .

Уха из форели

Деруны с грибами

Сказочно вкусные деруны с грибной начинкой могут стать как гарниром так и основным блюдом. Кроме того, готовятся они необычным способом, детальнее о котором тут: Рецепт дерунов с грибами.

Форшмак

Также очень популярное блюдо на Масленицу – очень вкусный и нежный форшмак с картофелем. Его рецепт ищите по ссылке: Форшмак .

Форшмак

6. Бутерброды с селедкой

Очень простая в приготовлении, но аппетитная закуска – селедка на гренках. Ее рецепт доступен по этой ссылке .

Винегрет

Традиционный зимний салат из свежих, квашеных и вареных овощей просто обязан быть на столе в Масленицу. Его детальный рецепт смотрите по ссылке: Винегрет .

Винегрет

Закуска из плавленых сырков и яиц

Простейшая чесночная закуска из плавленого сыра и вареных яиц известна многим. Такой яичный салат можно есть вприкуску с любимыми блюдами или же намазывать на гренки. В любом случае – это очень вкусно! Рецепт такой закуски читайте здесь: Салат с плавленым сыром .

Салат с плавленым сыром

Ну и как же без десерта. Традиционные масленичные сладости – это блины со сладкими начинками.

Налистники с творогом

Самый легкий и удачный рецепт творожных налистников смотрите тут .

Налистники с творогом

Оладьи с яблоками

Также не стоит забывать про пышные оладушки с яблоками. Такое лакомство очень любят и дети и взрослые. А на их приготовление не нужно тратить много времени. Подают такие оладьи со сметаной, вареньем или сгущенкой. Как их приготовить, читайте по ссылке: Оладьи с яблоками .

Оладьи с яблоками

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