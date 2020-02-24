Что приготовить на Масленицу: рецепты для праздничного меню

С 24 февраля по 1 марта проходят празднования Масленицы – популярного славянского праздника, который символизирует проводы зимы и встречу весны.
Традиционно в масленичном меню должны присутствовать блины. Как правило, их готовят на молоке и яйцах, заворачивают в них разнообразные начинки или подают с маслом, медом, сметаной.
Рецепт классических, вкуснейших блинчиков смотрите тут: Бабушкины блины на молоке.
Также в Масленицу особую роль играют рыбные блюда и налистники. FoodOboz предлагает подборку лучших рецептов для праздника.
Блины с семгой
Очень вкусные, аппетитные блинчики с начинкой из красной рыбы и сыра никого не оставят равнодушным! Это популярное и любимое всеми блюдо идеально вписывается в праздничное меню. Его рецепт доступен по ссылке: Блины с семгой и сыром.
Блины с семгой и сыром
Налистники с ливером
Сытные и ароматные налистники с ливером не просто вкусное, а еще и полезное блюдо. Детальный рецепт читайте тут.
Уха из форели
Наваристый рыбный суп на основе форели еще называют царской ухой, так как это по истине богатое блюдо! Как его приготовить, детально описано в нашем рецепте: Уха из форели.
Уха из форели
Деруны с грибами
Сказочно вкусные деруны с грибной начинкой могут стать как гарниром так и основным блюдом. Кроме того, готовятся они необычным способом, детальнее о котором тут: Рецепт дерунов с грибами.
Форшмак
Также очень популярное блюдо на Масленицу – очень вкусный и нежный форшмак с картофелем. Его рецепт ищите по ссылке: Форшмак.
Форшмак
6. Бутерброды с селедкой
Очень простая в приготовлении, но аппетитная закуска – селедка на гренках. Ее рецепт доступен по этой ссылке.
Винегрет
Традиционный зимний салат из свежих, квашеных и вареных овощей просто обязан быть на столе в Масленицу. Его детальный рецепт смотрите по ссылке: Винегрет.
Винегрет
Закуска из плавленых сырков и яиц
Простейшая чесночная закуска из плавленого сыра и вареных яиц известна многим. Такой яичный салат можно есть вприкуску с любимыми блюдами или же намазывать на гренки. В любом случае – это очень вкусно! Рецепт такой закуски читайте здесь: Салат с плавленым сыром.
Салат с плавленым сыром
Ну и как же без десерта. Традиционные масленичные сладости – это блины со сладкими начинками.
Налистники с творогом
Самый легкий и удачный рецепт творожных налистников смотрите тут.
Налистники с творогом
Оладьи с яблоками
Также не стоит забывать про пышные оладушки с яблоками. Такое лакомство очень любят и дети и взрослые. А на их приготовление не нужно тратить много времени. Подают такие оладьи со сметаной, вареньем или сгущенкой. Как их приготовить, читайте по ссылке: Оладьи с яблоками.
Оладьи с яблоками
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