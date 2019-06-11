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/Кулинарные новости

Чем накормить ребенка, который отказывается от любой еды?

1.8тЧитать материал на украинском

Повар-художница Саманта Ли работает в очень специфической нише. Она не просто готовит вкусную еду, она подает свои блюда так, чтобы их захотели попробовать дети.

То, что начиналось как способ убедить маленькую дочь поесть, со временем превратилось в интернет-сенсацию. Ли создает удивительно вкусные и красивые блюда и делиться ими в своем Instagram.

Чем накормить ребенка, который отказывается от любой еды?

Так, рис с овощами, котлетой, жареным яйцом превращается в картину, на которой изображены динозавр и вулкан среди зелени и яркого солнца:

Чем накормить ребенка, который отказывается от любой еды?

Креветки и жареная рыба становятся частью изображения кота-мечтателя:

Чем накормить ребенка, который отказывается от любой еды?

А овощная пицца готовится в виде осьминога.

Чем накормить ребенка, который отказывается от любой еды?

Другие шедвевры от Саманты:

Чем накормить ребенка, который отказывается от любой еды?
Чем накормить ребенка, который отказывается от любой еды?

Как создавать невероятные и аппетитные картины из обычного набора продуктов, Саманта Ли показывает всем желающим в коротких видеороликах.

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Обухова Дашуля
Обухова Дашуля
Огромное спaсибo вceм тем, кто покaзал мне чудо-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/drwbd3 Пpoстo прoйдя опpoc полyчила пoчти пoлугодовую зарплaту)) Пользyйтeсь, пoкa eсть возможноcть=)
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Алексеева Катеринка
Алексеева Катеринка
Мoя благодаpнocть тeм, кто покaзaл мне этoт пpeкpаcный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/g16yx1v Пpоcто пpoйдя простой oпрoc получилa пoчти полугoдoвyю зарплату)) Пoльзуйтесь, пoка eще есть вoзможноcть=)
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