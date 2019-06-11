Чем накормить ребенка, который отказывается от любой еды?

Повар-художница Саманта Ли работает в очень специфической нише. Она не просто готовит вкусную еду, она подает свои блюда так, чтобы их захотели попробовать дети.

То, что начиналось как способ убедить маленькую дочь поесть, со временем превратилось в интернет-сенсацию. Ли создает удивительно вкусные и красивые блюда и делиться ими в своем Instagram.

Так, рис с овощами, котлетой, жареным яйцом превращается в картину, на которой изображены динозавр и вулкан среди зелени и яркого солнца:

Креветки и жареная рыба становятся частью изображения кота-мечтателя:

А овощная пицца готовится в виде осьминога.

Другие шедвевры от Саманты:

Как создавать невероятные и аппетитные картины из обычного набора продуктов, Саманта Ли показывает всем желающим в коротких видеороликах.

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