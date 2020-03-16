Алкоголь не поможет справиться с вирусом: мнение диетолога

Как поднять иммунитет, чем кормить детей во время карантина и на что обратить внимание людям их группы риска.

Об этом и многом другом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог Алена Юдина.

Сегодня речь пойдет об общих тенденциях питания в карантине.

"Первое что нужно сделать в сложившейся ситуации с коронавирусом - это успокоиться. Страх разрушает, причем не только нервную, но и иммунную систему.

Второй очень важный момент: нельзя пренебрегать правилами гигиены. Нужно регулярно мыть руки, причем не один, и не два раза в день. Особенно это касается мытья рук после посещения улицы.

Третий момент - это питание. Необходимо сделать акцент, в первую очередь, на овощах, фруктах и кашах. Это продукты, которые содержат много клетчатки, много пищевых волокон, а также витаминов и минералов.

Четвертый важный момент - здоровый сон. Мы восстанавливаемся во сне. И, в первую очередь, человеку нужно высыпаться особенно в стрессовой ситуации. Ни в коем случае не стоит пренебрегать сном, не стоит засиживаться допоздна за компьютером и ложиться спать глубоко за полночь. Сон здорового человека должен длиться не менее 8 часов.

Что касается укрепления иммунитета, то в сложившейся ситуации специально ничего не нужно делать. Не стоит экстренно искать дополнительные витамины или минеральные комплексы. Я никогда этого не делаю сама и не советую делать другим. Мы не знаем, какие именно витамины и минералы у нас в данный момент в дефиците, а как известно, переизбыток витаминов и минералов еще более опасен, чем их недостаток. Поэтому, самое лучшее, что мы может сейчас для себя сделать - это питаться разнообразно. Повторяю: нужно сделать акцент на кашах, овощах и фруктах. В рационе должны быть цитрусовые, яблоки, киви, шиповник. Нужно обратить внимание на продукты, с высоким содержанием витамина С, так как витамин С будет совершенно естественным образом укреплять иммунитет. Ничего дополнительно вводить в свой рацион не нужно.

Те люди, которые страдают хроническими заболеваниями и регулярно принимают медицинские препараты, также должны обратить внимание на свой рацион. Нельзя принимать медицинские препараты и при этом не соблюдать принципы сбалансированного питания.

И наконец, что касается расхожего мнения о том, что алкоголь - лучшее средство от вируса. Хотела бы посоветовать всем отказаться от алкоголя не только на период карантина, но и на период всей жизни. Алкоголь не поможет справиться с вирусом, особенно это касается крепких алкогольных напитков. В рационе можно оставить сухие вина и алкогольные напитки с естественным брожением, но в разумных количествах. Что касается нынешней ситуации, то я бы не рекомендовала принятие алкогольных напитков. О категорическом запрете алкоголя речь не идет, но люди должны понимать, что у них есть выбор относительно употребления алкоголя в опасный период жизни, и этот выбор они должны делать осознанно".

Завтра диетолог Алена Юдина расскажет, как должны питаться пожилые люди в период карантина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!