7 необычных рецептов блинов на каждый день Масленицы

На стол Масленицы, которая празднуется в течение всей этой недели, OBOZREVATEL собрал для вас 7 вкуснейших и, главное - оригинальных рецептов блинов, которые станут украшением каждого праздничного дня.

Советуем приготовление разноцветных блинчиков и знаменитых французских "Креп Сюзет" отложить на выходные, а гречневые или кружевные испечь уже сегодня. Что касается марокканских, бретонских и китайских блинчиков, очень рекомендуем найти немного времени, чтобы приготовить и оценить их вкус. Вам понравится!

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Таким образом, на этой неделе вы сможете решить три насущные проблемы. Во-первых, закроете вопрос по поиску рецептов на завтрак, обед или ужин. Во-вторых, получите настоящее гастрономическое удовольствие. И в-третьих, устроите яркий и веселый блинный праздник, о котором будут с удовольствием вспоминать ваши родные и друзья.

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