5 секретов вкусных оладий из кабачков

Приготовить оладьи из молодых кабачков очень просто. А чтобы блюдо было невероятно вкусным, следует учитывать всего пять нюансов.

1. Лишнюю жидкость нужно отжать. Кабачок — водянистый овощ, поэтому после измельчения, массу нужно немного посолить и оставить на некоторое время, а потом отжать лишний сок. Таким образом, тесто для оладий не будет содержать лишнюю жидкость, и у готового блюда гарантировано появится аппетитная хрустящая корочка.

2. Тесто должно быть густым. Его нужно тщательно перемешать и не допустить ни одного мучного комочка. При жарке масса не должна сразу растекаться по сковороде.

3. Размер и время имеют значение! Идеальные оладьи получатся из одной столовой ложки густого кабачкового теста. Выкладывать его следует на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. После этого обжаривать оладьи нужно на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. На слабом огне они впитают слишком много масла, а на очень сильном — подгорят снаружи и не пропекутся внутри.

4. Молодые кабачки не нужно чистить. Их кожица мягкая и вней содержаться дополнительные витамины и микроэлементы.

5. Добавлять всю норму соли лучше в готовое тесто непосредственно перед жаркой. Так оладьи получаться сочными, а тесто не станет жидким.

Детальный рецепт приготовления вкусных кабачковых оладий читайте по этой ссылке.

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