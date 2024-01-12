'Зерновой коридор' вышел на свои мощности до полномасштабного вторжения РФ, – Плетенчук

Работа "зернового коридора" в Черном море достигла довоенных показателей.

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Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что коридор работает на тех мощностях, которые были на Украине до начала полномасштабной войны. Им смогли воспользоваться уже 500 судов, которые перевезли более 10 млн тонн грузов.

"Подавляющее большинство грузов – это зерно, которого так не хватает на так называемом глобальном Юге", – сказал Плетенчук.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования, благодаря которому ставки фрахта значительно снизятся. Пока ситуация со страхованием остается сложной, из-за чего объемы экспорта растут не так значительно.

В госбюджете на 2024 год размер страхового фонда для морского экспорта был урезан в 10 раз по сравнению с прошлым годом – до 2 млрд грн (за счет резервного фонда госбюджета). Механизм распределения этих средств и страхового покрытия пока не заработал.