Земля за 2,8 млн и ремонт в имении за $400 тыс.: СМИ подсчитали стоимость "дачи" нардепа Кузнецова

Народный депутат Алексей Кузнецов, которого разоблачили на взятке, получил от государства 1,3 миллиона гривен на аренду квартиры в элитном ЖК в Киеве. При этом его жена до полномасштабной войны приобрела в столице земельный участок с "коробкой" дома за почти 2,8 млн грн, что эксперты назвали явно заниженной ценой.

Об этом заявили журналисты "Слідство.Інфо". Они утверждают, что в имении Кузнецовых в течение четырех последних лет продолжается ремонт, поскольку семья планирует заселиться в новый дом.

Детали

Кузнецов официально зарегистрирован как переселенец – он переехал в Киев из Северодонецка Луганской области. С момента своего избрания нардепом IX созыва в 2019 году он получил из госбюджета 1,3 млн грн на аренду жилья.

Он живет с женой и детьми в квартире площадью 100 кв.м, которая расположена в элитном доме на Оболонской набережной Киева. Владелица квартиры сообщила, что стоимость аренды в течение последних 10 лет составляет 20 тыс. грн в месяц. По ее словам, квартиру Кузнецовы арендовали еще до депутатства.

За это время, а именно в апреле 2021 года, жена нардепа Алина Кузнецова приобрела за почти 2,8 млн грн собственную недвижимость – земельный участок с недостроенным "садовым" домом (который на самом деле выглядит скорее как поместье) в Киеве. В последние годы в доме продолжается ремонт.

Председатель кооператива, где находится дом, сообщил, что семья нардепа планирует вскоре поселиться в доме, поскольку внутри уже почти все готово для проживания. Но стоимость ремонта Алина Кузнецова назвать отказалась.

Предполагается, что земельный участок был приобретен за одолженные деньги: за несколько дней до покупки жена нардепа заняла 3,2 млн грн у Марии Кобец. Прошли годы, и за это время Алина Кузнецова вернула заемщице только 500 тыс. грн.

Журналистам удалось пообщаться и с предыдущими владельцами участка. Они сказали, что никакого ремонта в доме, но назвать его точную площадь не смогли – сказали лишь, что это "не менее" 350 кв.м.

Сколько мог стоить дом

Архитектор оценил стоимость такого дома от $400 тыс. (стоимость зависит от наполнения). Это нижняя ценовая граница, если судить по объявлениям о продаже домов похожего метража в этом же кооперативе – это $350-650 тыс.

В то же время аналитик Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб назвала объявленную стоимость покупки участка достаточно заниженной – $100 тыс. по тогдашнему курсу. То есть это может свидетельствовать о недекларировании всех активов, чтобы скрыть незаконное обогащение.

Учитывая оценки экспертов, происхождение средств на ремонт вызвало у журналистов и экспертов вопросы. Даже с учетом того, что накопления Кузнецова с 2019-го на конец 2024 года сократились с $100 тыс. до $30 тыс.

Как уже сообщал OBOZ.UA, указанное имение оформлено как "дачный дом", поэтому официально оно не может быть жильем для постоянного проживания. То есть Кузнецовы продолжат получать от государства компенсации за проживание.

