Зеленский обвалил акции российского "Аэрофлота" анонсом ударов по РФ

После предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о повышении опасности полетов в воздушном пространстве РФ акции "Аэрофлота" стремительно обвалились. Так, акции российского перевозчика упали более чем на 5 %.

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Об этом сообщает независимое оппозиционное издание "Медуза", ссылаясь на данные Московской биржи. Украинский лидер объявил о мерах по ограничению использования воздушного пространства страны-агрессора вечером 1 сентября.

Акции "Аэрофлота" резко упали после заявления Зеленского

По имеющейся информации, акции "Аэрофлота" упали после заявления Зеленского о росте опасности для авиации в российском небе. Около 20:40 по московскому времени котировки авиакомпании снизились на 5,11%, до 30,36 рубля за акцию.

Что предшествовало

В вечернем обращении 1 сентября Владимир Зеленский заявил, что из-за украинского ответа на российскую агрессию полеты над территорией РФ будут становиться все более опасными. Президент призвал авиакомпании, страховщиков и других участников авиационного рынка учитывать новые риски, связанные с активностью украинских беспилотников в российском воздушном пространстве.

Глава государства предупредил, что война, развязанная Россией, фактически приводит к постепенному закрытию ее воздушного пространства для гражданской авиации.

"Российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо... В небе России закончились безопасные моменты", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский добавил, что Украина готова при необходимости временно приостановить удары на отдельных направлениях, если это будет способствовать дипломатическим переговорам и дальнейшему продвижению мирного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны российский диктатор Владимир Путин во время общения с представителями прессы 1 сентября заявил о подготовке масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Также он похвастался, что российские войска в зоне боевых действий якобы наращивают темпы наступления. В частности, в августе армия РФ, по словам главы Кремля, взяла под контроль 270 квадратных километров территории Донецкой области и 15 населенных пунктов.

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