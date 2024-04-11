Высокие зарплаты стали редкостью: в украинском IT жалуются на небывалый кризис

Только 9% украинских айтишников имеют зарплату в $6000 или больше. Чаще это разработчики или DevOps-специалисты. Причиной спада доходов в отрасли стало российское вторжение, повлекшее за собой значительные изменения в этой сфере.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU. Украинский информационно-технологический (ИТ) сектор является одной из наиболее динамичных отраслей в стране, а его развитие и изменения происходят в быстром темпе, отмечают специалисты.

В начале 2021 года лишь ограниченное количество украинских айтишников имело возможность похвастаться зарплатой в размере $5000 и более. Однако к концу того же года эта ситуация изменилась, и доля специалистов с таким доходом значительно выросла. Но вторжение России в 2022 году внезапно изменило картину. Значительная часть специалистов теперь зарабатывает менее $2000, а количество получающих от $2000 до $4999 также уменьшилось.

Сейчас только 9% украинских айтишников имеют зарплату в размере $6000 или больше. Среди них преобладают разработчики и DevOps-специалисты. Эти высокие зарплаты стали редкостью, упоминание о компенсации в $10K уже звучит экзотически. У нетехнических специалистов наблюдаются другие тенденции, в частности рост заработной платы.

Что влияет на зарплату IT-специалиста

Зарплаты в украинском ИТ-секторе постоянно меняются, отражая всевозможные влияния, включая геополитические, технические и экономические факторы. Аналитики назвали ряд факторов, которые могут прямо влиять на зарплату, а именно:

Выбор компании

Выбор правильной компании может определить вашу зарплату. Стартапы готовы платить высокие зарплаты опытным техническим специалистам Senior+ с хорошим уровнем английского языка.

Смена работы

По опыту многих технических специалистов, работавших в пяти или более компаниях, 44% Senior+ специалистов с хорошим уровнем английского языка получают более $6000. Эта цифра по сравнению с 30% среди тех, кто имел меньше опыта, и 16% среди тех, кто работал в меньшем количестве компаний.

Место жительства

Роль места жительства влияет на заработную плату меньше, чем раньше. Массовые переезды специалистов и отдаленная работа изменили ситуацию. Теперь в Киеве, Львове и Ужгороде около 10% айтишников получают более $6000, в то время как в Одессе таких только 5%.

Технические навыки и специализация

Технические навыки и специализация также оказывают влияние на сумму дохода. Самые большие шансы на получение более $6000 имеют менеджеры высокого уровня, а также опытные специалисты DevOps.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, только 18% новичков ищут работу в украинском IT из-за более высоких зарплат. При этом 37% претендентов готовы согласиться на любую предложенную зарплату, а еще 8% согласны получать даже ниже, чем сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!