Зарплата правления 'Укрэнерго' в апреле превысила 8,5 млн – отчет

В разгар энергетического кризиса правление НЭК "Укрэнерго" продолжает получать огромные зарплаты.

Об этом со ссылкой на официальную отчетность Укрэнерго пишет директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в своем блоге Censor.net.

"На фоне того, что зарплата рядовых энергетиков в госкомпании составляет 15-20 тыс. грн, правление НЭК превратило себя в высшую касту, получающую миллионы во время полномасштабной войны. Согласно отчетам правления "Укрэнерго", в 2023 году его содержание обошлось государству в 29,2 млн. грн.", – пишет эксперт.

Политолог обращает внимание, что в текущем году расходы на содержание правления НЭК выросли, а в апреле 2024 года превысили 8,5 млн. грн.

"За 4 месяца 2024 года вознаграждение правления "Укрэнерго" составило более 16,5 млн грн. В состав правления помимо собственно Кудрицкого входят еще три члена: Алексей Брехт, Сергей Галаган и Олег Скрипник. За прошлый месяц эти деятели разделили на четырех 8,534 млн грн", – отмечает Кулик.

Эксперт напомнил, что последняя служебная проверка Госаудитслужбы обнаружила у НЭК злоупотребления на 68 млрд грн, среди которых – завышение цены закупки бронежилетов в 2022 году и поставки без получения оплаты электроэнергии компании Юнайтед Энедрджи на 1,4 млрд грн. "Укрэнерго" пыталось оспорить результаты аудита в суде, но проиграло дело.

"Предупреждая упреки в "необъективности, ангажированности" и т.п. ГАСУ (линия публичной защиты, которой придерживается господин Кудрицкий), замечу, что эта цифра – 68 млрд грн, была подтверждена в судебном порядке апелляционной инстанцией. "Укрэнерго" подало на ГАСУ в суд, пытаясь обжаловать аудит, и проиграло. Из 25 выводов аудита ГАСУ суд признал правомерными 17. И все эти 17 – конкретные коррупционные кейсы. 8 выводов суд не признал только из-за их общего характера и невозможности персонифицированного исполнения", – подчеркивает политолог.

Он напомнил, что, несмотря на выделение 50-60 млрд на "трехступенчатую защиту" энергетических объектов, в результате российских атак было уничтожено 100% "Центрэнерго", входящей в структуру "Укрэнерго" и защиту которой должен был обеспечить глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кулик призвал Руководство Минэнерго обратить внимание на ситуацию вокруг прозрачности и эффективности "Укрэнерго".

"Не много ли по 4 млн грн на брата только в этом году за проваленную защиту объектов, многомиллиардную и многолетнюю коррупцию? Может, Герману Галущенко как главе Минэнерго, являющегося акционером НЭК, наконец-то пора прикрыть эту кормушку и дать оценку действиям руководства компании?" – подытожил Виталий Кулик.