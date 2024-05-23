Запрет на перемещение транспорта нанесет большой вред реальному сектору экономики, – Соболь

Норма закона, запрещающая бизнесу перемещать автотранспорт в другую область без отметки с ТЦК, создает огромную нагрузку на бизнес и нанесет большой вред реальному сектору экономики.

Такое убеждение высказал глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

Законом ограничивается передвижение транспорта за пределы области, где зарегистрировано транспортное средство, и особенно это касается коммерческих транспортных средств. Нанесет ли это вред? Конечно, потому что это приведет к разрыву логистических цепей. Ну, как это так? Машины же передвигаются из области в область, перевозят продукты, сырье, людей и т.п. Это будет огромная нагрузка на реальный сектор экономики, особенно на компании, которые снабжают эти цепи", – отметил Соболь.

В то же время, он констатировал, что непродуманные государственные решения уже привели к многочисленным потерям в экономике, ведь все больше предприятий прежде всего заинтересованы в своем выживании, а не в исполнении законов.

"Ошибок становится только больше, и они еще глубже. Мы наносим сокрушительные удары экономике и реальному сектору, и это настоящая игра на выживание. В процессе выживания не стоит вообще речь о какой-то морали, этике и прочем. Поэтому бизнес будут скрывать автомобили и будет скрывать персонал. Ибо это – вопрос выживания. А когда стоит вопрос выживания, то вопрос морали и гражданского долга не стоит. Стоит вопрос выжить", – резюмировал Соболь.

Как известно, согласно новому закону об усилении мобилизации граждане и бизнес больше не смогут свободно распоряжаться автомобилями, состоящими на военном учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК), и перемещать их за пределы области. Закон предусматривает, что ТЦК получат данные от МВД по автомобилям в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга. Кроме того, для руководителей предприятий будет введен частичный наряд на передачу транспортных средств.