Запрет на отключение света должникам мешает получать средства на ремонт энергосистемы, – юрист

Благодаря разрешению на отключение электроэнергии должникам выйдет частично погасить долги в энергетике и получить средства на ремонт пострадавших в результате обстрелов энергообъектов.

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Об этом заявил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трофимец.

Он отметил, что в настоящее время долги населения перед поставщиками электроэнергии составляют более 20 млрд грн. Поэтому поставщики формируют долги перед операторами системы распределения.

"Это означает, что энергокомпании, которые удерживают региональную энергетическую инфраструктуру, недополучают средства, которые могли бы направить на ремонты и восстановление системы, особенно после российских атак", – объясняет юрист.

В то же время, у поставщиков не было никакого инструмента влияния на должников, которые начали накапливать свою задолженность еще даже до начала широкомасштабного вторжения.

"Отныне до прекращения военного положения запрещено штрафовать, взимать задолженность отключать за долги только то население, жилье которых расположено на территориях, где ведутся или велись боевые действия или они временно оккупированы", – подчеркнул Трофимец.

Он добавил, что для определения территорий, где нельзя взимать задолженность и отключать от электроснабжения, будут использовать реестр Минреинтеграции.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.