Задержка с выплатой долгов разочаровывает инвесторов в зеленую энергетику – Elementum Energy

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины разочарованы долгосрочным рассмотрением вопроса небалансов, что создает неопределенность для бизнеса, заявила Виктория Письменная, главный юрисконсульт компании Elementum Energy.

"Вопрос небалансов продолжает аккумулировать неопределенность для бизнеса. У нас есть четыре проблемных сейчас периода – с начала 2021 года по условно февраль 2022, февраль 2022 – 8 сентября 2022 года (день признания формулы небалансов незаконным Верховным Судом), и далее до января 2024. Наконец, есть еще вопросы небалансов сегодня", – сказала Грамотная.

"Мы тратим много времени и усилий, чтобы разобраться в этом вопросе. Это к вопросу сложности ведения бизнеса иностранному инвестору, которому нужно вникать в малейшие детали механизма, чтобы он заработал", – подчеркнула представительница компании.

По ее словам, после определения формулы расчета небалансов противоправной, встал вопрос, что делать с предыдущими периодами, до 8 сентября 2022 года. "Чрезмерно уплаченные небалансы формируют убытки, но механизма решения этого вопроса нет. Ассоциации ВИЭ время от времени поднимают этот вопрос. Для других периодов механизм есть. Но проблема в том, что он не работает или работает частично", - добавила она.

"По другим месяцам, по нашим данным, вылизают недостатки на этапе подписания актов и данных коммерческого учета… Расчет и акты небалансов за последние дни января, февраль, и март 2024 мы также не получили – хотя это уже должен быть стандартный бизнес-процесс, поскольку мы не говорим о необходимости "пересчета" предыдущих периодов", – отметила юристконсульт.

Она уточнила, что это не позволяет производителям протестировать новую формулу и рассчитывать платежи по небалансам, которые компания должна предусматривать в бюджете на этот год.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными. Уровень недоплат за 2022 год находится на уровне 22,7%, за 2023 – на уровне 44,5%. Как отмечают эксперты, "Укрэнерго" и Гарпок долго уклоняются от признания задолженности перед предприятиями зеленой генерации. Отмечается, что неподписание актов является механизмом, позволяющим госкомпаниям не признавать долг перед отраслью ВИЭ.