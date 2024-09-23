За неделю ДТЭК вернул свет в 155 населенных пунктах после обстрелов

С 16 по 22 сентября энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в 155 населенных пунктах и вернули электричество в доме почти 117 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В Донецкой области с 16 по 22 сентября с разрешения ВСУ и ГСЧС энергетикам удалось возобновить электроснабжение в домах почти 90 тысяч семей.

Из-за постоянных обстрелов здесь ежедневно повреждаются электросети и подстанции.

Жители и энергоинфраструктура юга Днепровщины также страдают от вражеских атак. Здесь на прошлой неделе энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет для более чем 27 тысяч семей.

Напомним, в Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад ДТЭК Рината Ахметова, возвращающих людям свет после вражеских обстрелов.