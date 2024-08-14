За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет еще в 5 населенных пунктов, которые были без электричества из-за обстрелов

12 и 13 августа энергетики ДТЭК вернули свет 5,8 тысячам семей в 5 населенных пунктах в Донецкой области, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

На Донбассе сохраняется крайне тяжелая ситуация из-за вражеских атак и обстрелов. Несмотря на все 12 и 13 августа, энергетикам с разрешения военных удалось попасть в ряд повреждений сетей, отремонтировать их и возобновить электроснабжение 5 населенных пунктов. Это позволило вновь вернуть свет в дома 5,8 тысячи семей прифронтового региона.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

В частности, за последний месяц энергетики в Донецкой области попадали под обстрелы несколько раз, один из специалистов был ранен.

Они делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Энергетики приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось вернуть свет более 54 тысяч семей, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.