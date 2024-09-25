За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет еще почти 16 тысяч семей после вражеских атак

23 и 24 сентября энергетики возобновили электросети, поврежденные в результате боевых действий в 22 пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. Снова со светом почти 16 тысяч семей.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В течение последних двух дней, несмотря на активизацию боевых действий в Донецкой области, энергетики вернули свет в дома более 9 тысяч семей в 14 населенных пунктах в Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов.

Еще почти для 7 тысяч семей в 8 населенных пунктах было возобновлено энергоснабжение на Днепровщине, юг которой также постоянно страдает от вражеских обстрелов.

Как отмечает ДТЭК, энергетики приступают к ремонтным работам сразу, как только получают разрешения от военных и ГСЧС.

Напомним, с 16 по 22 сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение в 155 населенных пунктах и вернули электричество в доме почти 117 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.