За двое суток ДТЭК вернул свет почти 11 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

За 19 и 20 июля специалисты ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 19 населенных пунктов в Донецкой и Днепровской областях.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Донетчина остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на все сложности за последние двое суток энергетикам удалось с разрешения военных добраться до ряда повреждений сетей, восстановить их и вернуть электричество в 5,5 тысячи домов, обесточенных из-за обстрелов.

Продолжает враг атаковать и Днепровщину. Через два дня энергетики вернули свет в 5,1 тысячи домов жителей Днепровщины.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, свет возвращали уже десятки раз и ремонтные бригады продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе, во время выполнения работ в Донецкой области, ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел. В результате этого был ранен один энергетик.