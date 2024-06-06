За два года войны 'Метинвест' вложил 23 млрд в модернизацию производства в Украине, – Мироненко

"Метинвест" на протяжении 2022-2023 годов инвестировал 23 млрд грн в модернизацию металлургических комбинатов "Каметсталь" и "Запорожсталь", а также зеленую трансформацию предприятий.

Об этом рассказал операционный директор компании Александр Мироненко.

По его словам, приоритетными направлениями для инвестиций компании в 2024-2025 годах будут сотрудники, оборудование и помощь ВСУ.

"У нас есть три ключевых приоритета. Первый – это наши коллективы. Второй – это оборудование и производственные площадки. И третье – это поддержка Вооруженных Сил. Особенно в тех городах, где находятся наши предприятия. Это Запорожье и Покровск, расположенный в 40 километрах от линии фронта. И мы обязательно должны поддерживать подразделения, которые защищают эти города", – сказал Александр Мироненко.

Операционный директор "Метинвеста" отметил, что в 2024 году в оборудование и рабочие площадки планируется вложить $320 млн капитальных и около $350 млн. операционных инвестиций.

Также с начала войны, по словам Мироненко, на гуманитарную и военную поддержку Украины компания уже потратила более 6 млрд. грн. А сейчас "Метинвест" ежемесячно направляет около 200 млн грн на строительство фортификаций и поддержание бригад – от Днепра до Донецка, и планирует зеленую трансформацию предприятий в Украине.

"У нас есть четкая стратегия развития наших украинских и зарубежных предприятий. Сейчас очень трудно уговорить банки на финансирование каких-либо проектов в Украине. Полный переход украинских предприятий на зеленую металлургию в течение 10 лет после завершения войны мы оцениваем около $9 млрд", – сказал СОО "Метинвеста".

Он добавил, что самостоятельно компания не сможет реализовать такой проект и требует привлечения внешнего финансирования. Поскольку такая опция невозможна, "Метинвест" рассматривает совместный с компанией Danieli проект по строительству металлургического завода в Италии.

"От реализации такого проекта украинская экономика только выиграет. Ведь мы будем производить энергоэффективную зеленую сталь с очень низкой себестоимостью, потому что у нас есть собственный ресурс – железная руда в Кривом Роге. И с этой точки зрения мы считаем, что украинско-итальянское совместное производство будет гораздо эффективнее против расположенного только в Европе, и сможет достойно конкурировать с европейскими производителями", – пояснил Мироненко.

Значительную часть инвестиций оказывает помощь ВСУ, ведь компания не только закупает оборудование и технику за границей, но и создает собственные разработки.

"Две собственные разработки, которые мы уже кодифицировали и сертифицировали в Минобороны, и сейчас будем выходить на официальные поставки. Это укрытие из волнистой стали и противоминные тралы, устанавливаемые на танки", – сказал он.

Как известно, ранее группу "Метинвест" СМИ назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургической отрасли и честным работодателем: в прошлом году компания оплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой "белой" зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году "Метинвест" перечислил в украинский бюджет 14 млрд. 614 млн 981 тыс. грн.