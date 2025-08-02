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За день ДТЭК вернул свет 41 тысяче семей после обстрелов

Михаил Левакин
Экономика
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За день ДТЭК вернул свет 41 тысяче семей после обстрелов

В течение суток энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 42 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак. Отметим, что в этих регионах продолжаются активные боевые действия.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Донецкой и Днепропетровской областей.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

Здесь в течение дня ремонтные бригады ДТЭК вернули электроснабжение в 5 населенных пунктов области. Снова со светом 29 тысяч семей региона.

За день ДТЭК вернул свет 41 тысяче семей после обстрелов

Также подвергается постоянным разрушениям от российских оккупантов Днепропетровская область. За день энергетики ДТЭК вернули свет 12 тысячам семей в 49 населенных пунктах Днепропетровщины.

За день ДТЭК вернул свет 41 тысяче семей после обстрелов

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.