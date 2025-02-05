Westinghouse официально подтвердил возможность использования болгарских реакторов для достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС

Компания Westinghouse (США) после подробного анализа официально подтвердила возможность использования корпуса реактора вместе с внутренней частью от проекта "Белене" (Болгария) для достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Об этом говорится в официальном письме, направленном в адрес руководства НАЭК "Энергоатом".

"Не было обнаружено никаких препятствий, которые могли бы помешать интеграции основного реакторного оборудования, хранящегося на площадке Беленской АЭС", – говорится в письме американской компании.

Также ранее Westinghouse подтвердил готовность обеспечить топливные сборки для работы новых энергоблоков №3 и 4 ХАЭА.

Накануне глава МАГАТЭ поддержал планы Украины завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Энергоблоки №3 и №4 ХАЭС готовы на 80% и 25% соответственно.

Проект закона о достройке станции предусматривает использование на них исключительно топлива, произведенного по американской технологии Westinghouse.