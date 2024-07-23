Взятка на 7 млн грн в генпрокуратуре: в деле появился новый подозреваемый

Прокурора одного из отделов Офиса генпрокурора Украины разоблачили на подстрекательстве к даче 170 тыс. долл. (более 7 млн грн) взятки за закрытие дела. То есть о подозрении сообщили еще одному фигуранту громкого дела.

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Об этом заявили Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Имя подозреваемого не раскрывается.

Следствие установило, что работник генпрокуратуры пытался организовать получение взяти от представителя частного предприятия. Дело касалось незаконного отчуждения должностными лицами имущества в пользу частной компании.

По данным правоохранителей преступный умысел возник у прокурора в конце июня-начале июля 2024 года. Дача взятки, согласно задумке подозреваемого, должна была привести к закрытию дела и снятию ареста с имущества компании.

"Согласно разработанному алгоритму прокурор в производстве должен обеспечить предоставление заключения судебной экспертизы об отсутствии материального ущерба. После чего уголовное производство должно быть закрыто и как следствие отменены аресты имущества с запретом осуществления строительства", – сообщили в САП.

Прокурору уже объявили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Это ч. 4 ст. 27 (подстрекательство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Взятка в 170 тыс. долларов: другой прокурор уже получил подозрение

Прокуроров Офиса генерального прокурора разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере 170 тыс. долларов в середине июля. О ком конкретно шла речь, правоохранители не указали, однако по информации журналиста Олега Новикова, прокуроры работали в отделе надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и пробации.

"Один из прокуроров задержан после получения неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам преступления", – рассказали тогда в НАБУ.

Указанная статься УК предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

18 июля суд избрал меру пресечения прокурору Офиса генерального прокурора, которого разоблачили на получении 170 тыс. долларов взятки. Высший антикоррупционный суд Украины частично поддержал позицию прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн гривен залога.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату от "Слуги народа" Николаю Задорожнему о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации ее получения. Сумма отката составила 3,4 млн грн.

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