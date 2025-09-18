Высокие тарифы монополий и нехватка кадров остаются главными проблемами бизнеса в Украине, – Мироненко

Одними из главных вызовов для украинского бизнеса остаются две проблемы - высокие тарифы государственных монополий, и дефицит работников, который иногда достигает критической черты. Об этом рассказал операционный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко на Форуме промышленников, который организовывал Forbes Ukraine.

"Мы постоянно ведем диалог по вопросу тарифов госмонополий. Конечно, я понимаю необходимость повышения тарифов. Но такие решения должны учитывать интересы крупного бизнеса – чтобы частные компании не компенсировали неэффективность государственных предприятий. Важно находить компромиссы и совместно двигаться к решению этой проблемы", – отметил он.

Еще одной проблемой для отрасли является нехватка персонала: сейчас, по словам Мироненко, на предприятиях группы дефицит кадров составляет около 15–20%.

"Он компенсируется сверхурочной работой, работой в выходные и привлечением подрядчиков. Этот вопрос остается открытым, ведь мобилизация нужна для поддержания обороноспособности страны, и одновременно она ограничивает возможности наращивать производство", – подчеркнул он.

Однако, несмотря на эти вызовы, "Метинвест" сумел адаптироваться к условиям военного времени: металлургические предприятия компании сейчас работают на 75% от довоенной мощности.

"Мы фактически возобновили крупные инвестиции в украинские объекты. В этом году вложили 20 млн долларов в ремонт доменной печи на "Каметстали", строим установку для сгущения отходов на Северном ГОКе, что обеспечит его работу на десятки лет вперед. На следующий год планируется значительная инвестиционная программа по восстановлению украинских фондов", – сообщил Мироненко.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компания с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине общей помощи на 9,3 млрд грн. Из них 4,9 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы Стальной фронт Рината Ахметова.

В 2024 году компания инвестировала $170,5 млн в экологические проекты, сосредоточенные в нескольких основных направлениях: снижение выбросов парниковых газов, оптимизация энергопотребления, внедрение возобновляемой энергетики, модернизация оборудования и совершенствование водоочистки.