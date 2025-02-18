Выдумки о нехватке газа распространяет экс-глава Оператора ГТС Макогон, – Сазонов

Информация о якобы нехватке газа в Украине и возможных перебоях в его поставке не соответствует действительности и является частью информационной манипуляции.

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Об этом заявил военный и политолог Кирилл Сазонов.

"Возможно, вы видели в соцсетях заявления о том, что в Украине нет газа и все замерзнут. Не верьте этой чепухе. Ее распространяет Сергей Макогон – бывший чиновник, который в первый год полномасштабной войны покинул Украину, уехал в Канаду и оттуда распространяет ложные утверждения", – написал Сазонов.

По его словам, Макогон, занимая должность директора государственной компании, закупал российские трубы, а сотни миллионов гривен выводил на фиктивные компании. Из-за угрозы уголовной ответственности он покинул страну, оформив фиктивную заграничную командировку.

Кроме того, Сазонов отметил, что экс-глава Оператора ГТС Украины в настоящее время судится с государством за премию в 10 млн грн.

"Никаких отключений газа не будет, как бы этого ни желали дезертиры из Канады", – подытожил он.