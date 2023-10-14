Всеукраинская энергетическая ассамблея предлагает пересмотреть прайс-кепы, а затем отказаться от них

Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) считает необходимым пересмотреть действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы) как первый шаг к полному отказу от них в ближайшее время.

Об этом говорится в письме ассамблеи Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В нем отмечается, что сейчас, готовясь к зиме, энергетики накапливают оборудование, чинят поврежденные врагом энергообъекты и нарабатывают различные механизмы обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Однако энергетики ограничены в ресурсах, поскольку из-за установленных ценовых ограничений на рынке электроэнергии формируются долги.

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"После сложившихся в энергетике долгов стало очевидно, что использование административных ограничений на свободном рынке электроэнергии искажают его и приводят к кризису в отрасли", – отметили в ВЭА.

Ассамблея подчеркнула, что из-за прайс-кепов энергетические компании работают в убыток, что негативно влияет на их работу.

Также ценовые ограничения мешают коммерческому импорту электроэнергии в часы дефицита. В частности, в августе "Укрэнерго" была вынуждена использовать аварийную помощь, которая стоит дороже импорта.

"ВЭА считает необходимым как минимум пересмотреть ценовые ограничения на энергорынке (РДН и ВДР) в отдельные часы суток, а именно: с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 на уровне 7000 грн/МВт- ч; с 07:00 до 18:00 на уровне 8700 грн/МВт-час;3 18:00 до 23:00 на уровне 9500 грн/МВт-час, как первый промежуточный этап к полной либерализации рынка электрической энергии Украины и отказу от ценовых ограничений на нем в ближайшее время", – призвали в ВЭА.

Ассамблея подчеркивает, что это позволит оздоровить энергорынок и остановить каскадный рост долгов в энергетике, которые ставят под угрозу не только прохождение отопительного сезона 2023/2024, но и надежную работу энергетического комплекса и дальнейшее его развитие.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что для бесперебойного энергоснабжения прайс-кепы не должны мешать импорту электричества.