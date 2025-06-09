ВПК должен стать главным в формировании индустриальной базы страны, – Копытин

ВПК имеет важнейшее значение для безопасности Украины и развития ее экономики, а интеграция в оборонную экосистему Евросоюза позволит стране масштабировать производство вооружений и привлечь инвестиции, увеличив стратегическую роль оборонной отрасли в структуре ВВП, считает народный депутат Игорь Копытин.

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ВПК - это именно то направление, которое сейчас стимулирует промышленное производство в Украине, а также является одним из важнейших сегментов в формировании отечественного ВВП.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

"Предприятия в Украине способны производить современное оружие, увеличивать объемы производства оружия в целом, привлекать инвестиции. То есть, постепенно наращивая объемы благодаря масштабированию, отрасль все больше будет наполнять бюджет. Ведь речь идет не только об изготовлении снарядов, дронов и техники, но и о работе смежных и касающихся ВПК отраслей. Речь идет о важных инфраструктурных проектах, новых производствах в перерабатывающей отрасли, контрактах с металлургическими предприятиями, IT-разработчиками, логистическими компаниями. Инвестиции в ВПК имеют мультипликативный эффект - они непосредственно влияют на развитие других направлений экономики, способствуют развитию смежных отраслей", – отметил Игорь Копытин.

Говоря о евроинтеграционных процессах, которые уже сейчас проходит Украина, Игорь Копытин отметил, что прежде всего важно обеспечить высокий уровень сотрудничества со странами ЕС в сфере безопасности и обороны. Это нужно как для улучшения позиций Украины на международной арене, так и для обеспечения модернизации украинской армии и повышения ее боеспособности.

Он также пояснил, что Украине следует усиливать собственный оборонный комплекс. "Нашей стране необходимо ускорить модернизацию предприятий ВПК, нужно строить новые предприятия, выбирать путь длительных контрактов с международными компаниями. Увеличение объемов и кодификаций собственного оружия позволит Украине меньше претендовать на импортные позиции, за которыми уже выстраиваются очереди из других государств, опасающихся начала новых конфликтов. В то же время собственное производство должно покрывать потребности самой Украины в оборонной продукции. Это главное. Однако есть вторая составляющая нашей цели: выйти со своей продукцией и закрепиться на мировом рынке вооружений", – говорит Игорь Копытин.

Народный депутат добавляет: "Поскольку запрос на оружие будет постоянно расти, это может быть стимулом в перспективе работать на иностранные заказы, то есть быть весомым игроком на международном рынке, иметь собственную долю контрактов с другими государствами".

По мнению Игоря Копытина, сейчас отечественный сектор оборонной промышленности стремительно развивается, а заинтересованность иностранных компаний в сотрудничестве и открытии на территории страны новых производств растет. "Украине есть что предложить иностранным предприятиям в рамках сотрудничества в оборонной отрасли, и очень важно воспользоваться моментом, когда заинтересованность нашей отраслью и нашими инновациями - на пиковом показателе", – отметил он в интервью.

Ранее сообщалось, что производственный потенциал ВПК Украины в течение прошлого года вырос с 12 до 35 миллиардов долларов, благодаря чему Украина сейчас сама производит более 30% оружия и боеприпасов, которые используют на поле боя ее Силы обороны в борьбе с российским агрессором.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина может покрыть до 40 % своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование.