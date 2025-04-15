Впервые после 2-летней паузы: 'Укрзалізниця' намерена провести 15 мая аукцион по продаже металлолома

"Укрзалізниця" планирует 15 мая 2025 года восстановить аукционы по продаже лома черных металлов после 2-х летней паузы, выставив на продажу 70 тыс. т сырья. Об этом бизнес-порталу UAprom сообщил информированный источник на рынке.

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"Сегодня, 15 апреля представители "Укрзалізниці" провели встречу с бизнесом, в частности, крупными потребителями металлолома – металлургическими заводами, ломоперерабатывающими предприятиями и небольшими заготовителями относительно восстановления реализации металлолома через аукционы Prozorro.Продажи. В частности, речь шла об объемах, условиях продаж, ценообразовании и т.д. Во время этой встречи, инициированной самой УЗ, член правления компании Евгений Шрамко сообщил, что первый аукцион планируется провести уже 15 мая. Объем, который будет выставлен на продажу – 70 тыс. т", – сказал собеседник.

По его словам, следующий аукцион состоится через месяц после первого, тоже с объемами в 70 тыс. т.

"Во время встречи Евгений Шрамко уверял бизнес, что все бюрократические препоны, мешавшие продавать металлолом на протяжении этих двух лет, уже решены. Сейчас "Укрзалізниця" готова реализовывать сырье, имеет на своих складах более 200 тыс. т металлолома. Причем документы на 159 тыс. т уже готовы", – подчеркнул источник.

По словам собеседника, УЗ заявила, что готова отгружать потребителям по 20 тыс. т лома в месяц. "В настоящее время ремонтов почти нет. Поэтому это увеличит отгрузку и ускорит дальнейшую резку вагонов на лом. В УЗ понимают, что продажа сырья – это дополнительный доход компании, это рабочие места в "Укрзалізниці" и уменьшение дефицита лома на внутреннем рынке Украины", – подчеркнул он.

Напомним, что в начале апреля Кабинет министров упростил процедуру распоряжения имуществом для АО "Укрзалізниця". Теперь компания может самостоятельно, без согласования с правительством, принимать решение об отчуждении имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн. Это позволит приступить к реализации, в частности, накопленного металлолома и щебеночной продукции.