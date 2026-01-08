Восстановление энергетики может затормозиться из-за изменений правил на энергорынке, – Омельченко

В Украине могут измениться правила работы генерирующих предприятий на энергорынке Украины, что будет формировать им убытки, а также мешать восстановлению поврежденных и строительству новых энергетических мощностей.

Видео дня

Об этом написал Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ "Центра Разумкова".

"Предлагается изменить подход к диспетчеризации генерирующих предприятий, в результате чего последние будут получать убытки", – заявил Омельченко.

Он добавил, что данная инициатива получила много замечаний от участников рынка и профильных ассоциаций. Несмотря на это, она без изменений будет рассматриваться дальше на уровне Нацкомиссии по вопросам энергетики (НКРЭКУ).

"Предложенный подход искажает вопрос ответственности энергосистемы в вопросе ограничений электростанций. Генерация – потеряет возможность компенсировать убытки за принудительную недовыработку электроэнергии, которая произошла исключительно из-за системных (сетевых) ограничений или вследствие дефицита мощностей вызванного военными обстоятельствами", – подчеркнул эксперт.

Омельченко соглашается, что диспетчеры энергосистемы работают в сложных условиях, но отмечает, что производители электроэнергии не могут финансово отвечать за то, что от них не зависит. Он подчеркивает, что следствием внедрения изменений в механизм диспетчеризации будет торможение ремонта оборудования, а также строительства новых генерирующих мощностей.

"Понятно, что следствием возможного непродуманного решения будет более растянутое во времени преодоление проблемы дефицита мощностей и отключений населения", – считает эксперт.

По его мнению, НКРЭКУ может найти сбалансированное решение, которое обеспечит финансовые возможности для нормальной операционной работы и восстановления инфраструктуры, как производителей электроэнергии, так и "Укрэнерго".

Как сообщалось, с начала 2025 задолженность перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросла на 18,6% – с 34,5 миллиардов гривен до 41 миллиардов гривен. вместе с тем, резко начала расти задолженность компании перед участниками балансирующего рынка. В частности еще в середине ноября 2025 года она достигла отметки в 21 миллиард гривен. И это также является рекордным показателем.