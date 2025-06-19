Вместо дешевых лекарств в Украине – дополнительные прибыли производителей

Значительная часть участников фармацевтического рынка не поддержала обнародованную Минздравом 9 июня редакцию проекта Порядка маркетинговых услуг аптек и использованных в нем подходов и расчетов. Среди десятков компаний поддержку выразили только два крупных украинских фармацевтических предприятия – "Дарница" и "Интерхим". И это понятно, потому что, согласно исследованиям Proxima Research, почти 72% стоимости лекарств в Украине формируют производители.

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Можно допустить, что некоторые заводы заинтересованы в затягивании принятия решения о регулировании маркетинга в аптеках, потому что это позволяет им сохранять расходы на рекламу как дополнительную прибыль. Поэтому они всячески пытаются оттянуть принятие соответствующих постановлений. В этой ситуации интересы покупателя остаются без внимания.

Вследствие отмены предыдущих договоренностей фармацевтические производители, которые лоббировали соответствующее решение, получили дополнительную чистую прибыль в размере до 500 млн грн, говорится в подсчетах, которые опубликовало УНН. Издание также процитировало члена Комитета ВР по вопросам здоровья нации Юрия Заславского, который пояснил, что заводы перестали платить 40-60% маркетинга, но при этом отпускные цены не изменились – а кое-где даже выросли в 2-2,5 раза.

Производители прекратили финансирование маркетинговых программ с аптеками, а убытки от скидок на самые популярные 100 препаратов покрыли за счет подорожания остальных лекарственных средств. Средства, которые ранее направлялись на скидки для потребителей через аптечные сети, сейчас остаются в распоряжении производителей.

Напомним, что девять ведущих фармацевтических заводов страны за 2024 год получили общую выручку в более чем 43,8 млрд грн, говорится в данных Опендатабот. Десятка самых успешных фармкомпаний Украины вместе заработала более 4 млрд чистой прибыли. Фармпроизводитель "Дарница" получил почти 400 млн грн прибыли в 2024 году.

В то же время отрасль постепенно приходит в упадок из-за отсутствия комплексного подхода к регулированию. По новому порядку аптеки больше не смогут самостоятельно инициировать маркетинговое сотрудничество, а только "добровольно" принимать условия, продиктованные производителями. Предложенные изменения предусматривают ограничение на маркетинг до 20% от объемов продаж производителей за предыдущий квартал, но только для безрецептурных препаратов, плюс 3% для рецептурных. В итоге это будет составлять около 5% от дохода аптеки. Эксперты предупреждают, что это не регуляция, а уничтожение маркетинговой политики.

Прямая зависимость между наценками в аптеках и маркетингом оказалась не такой очевидной, как заявляли перед реформой. А вот количество скидок для пациентов, соответственно, в разы уменьшилось. При этом ни одна из аптек не отказалась от программ лояльности для своих покупателей. Аптеки продолжали поддерживать доступные цены для населения собственными силами, хотя возможности у них для этого существенно сократились. Потому что нет сейчас рабочего механизма скидок и компенсаций, которые были возможны за счет маркетинга.

При этом деятельность производителей никак не регулируется, что создает неравные условия на рынке. В результате аптеки будут иметь значительно меньше средств, которые можно направить на благотворительные и социальные проекты и скидки для пациентов.

В обновленном Порядке по маркетингу в аптеках новая модель не запрещает маркетинг, но, согласно ей, рецептурные препараты больше не могут быть объектом маркетинговых договоренностей, а объемы и направление применения бюджета на продвижение будут контролироваться фармацевтическими компаниями. Ее, конечно, поддержали только "Дарница" и "Интерхим".

От того, как разрешится эта ситуация, зависит доступность лекарств для миллионов украинцев.