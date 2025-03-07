Власти должны вести активный диалог с ЕС для отсрочки введения европейского экомита, – Беленький

Внедрение CBAM это серьезный вызов для украинской металлургии, которая является стратегической для украинской обороны, и сейчас переживает непростые времена. Из-за войны многие предприятия уже остановили или существенно сократили производство, и необходимость платить дополнительную экологическую пошлину заставит эти предприятия просто остановиться. Поэтому Украина должна активно работать с ЕС для отсрочки этого налога для нашей промышленности, говорит глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

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"Украинская металлургия переживает очень сложные времена. Логистические маршруты разрушены, а выход на новые рынки затруднен. И здесь возникает еще один барьер – углеродный налог, который в 2026 году придется платить за каждую тонну экспортируемой продукции в ЕС. Это означает, что украинская сталь и чугун подорожают, а значит – станут менее конкурентоспособными по сравнению с европейскими и даже китайскими производителями", – объяснил эксперт.

В то же время, он подчеркнул: чтобы отвечать новым требованиям ЕС, нужно вкладывать миллиарды в "зеленые" технологии, но украинская промышленность в условиях войны не может привлечь эти средства.

"Если ничего не делать, CBAM может привести к падению экспорта, потере рабочих мест и еще большему упадку целой отрасли, которая когда-то была экономическим локомотивом страны. Поэтому должны добиваться от ЕС временных послаблений. Дипломаты, члены правительства, бизнес-ассоциации должны активно вести диалог с Брюсселем, объясняя, что без поддержки Европы наша промышленность просто не выдержит такой нагрузки", – подчеркнул Беленький.

Также Украина должна работать над привлечением европейских финансовых механизмов для экологической модернизации наших предприятий, убежден он – ведь у ЕС существуют фонды, поддерживающие декарбонизацию промышленности, и Украина должна бороться за доступ к ним.

"Мы должны апеллировать к стратегическому значению украинской металлургии. Сегодня наша сталь – это не только экономика, но и оборона. Украинский металл используют в производстве военной техники и боеприпасов, как у нас, так и за рубежом. И если сейчас мы потеряем эту отрасль, восстановить ее будет гораздо сложнее. Европа должна это понимать", – резюмировал эксперт.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности – отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.