Власти должны активизировать переговоры по отсрочке действия европейского экомита СВАМ – СМИ

Трансграничный углеродный налог, который уже начал действовать в Евросоюзе, применим к 15-17% украинского экспорта в ЕС, а общие экспортные потери в 2026-2030 гг. могут превысить $4,6 млрд. Уже в 2026-м (первый год полного внедрения CBAM) экспортные потери Украины составят $202 млн, тогда как в 2030 году этот показатель вырастет до $1,4 млрд. Через CBAM Украина может после 2030 года прекратить экспорт в ЕС цемент, удобрения, чугун, квадратную заготовку и сортовой прокат. Поэтому украинские власти должны принять неотложные меры и добиться отсрочки СВАМ для нашей страны.

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Об этом говорится в исследовании GMK Center.

"Учитывая негативное влияние CBAM на экономику, украинский бизнес говорит о необходимости господдержки. Среди первоочередных мер респонденты называют обучение персонала (66,4%), льготное финансирование – кредиты с низкими процентами (60%) и гранты (53%), а также улучшение обеспечения передовыми технологиями и оборудованием (36%). В связи с этим украинским властям и профильным ассоциациям необходимо усилить образовательно-консультационную работу с украинскими экспортерами", – подчеркивается в исследовании.

Однако ключевым по значимости должно стать получение Украиной преференций от ЕС для смягчения действия CBAM, указывают аналитики Центра – в частности, это может быть применение декларативного подхода к импортируемым из Украины в ЕС товарам, подпадающим под действие CBAM на период восстановления, как это предлагала Европейская бизнес ассоциация.

В GMK Center подчеркнули: с юридической точки зрения, у Евросоюза есть весь необходимый инструментарий для предоставления Украине условий, смягчающих влияние CBAM. В частности, согласно ст. 30 Регламента CBAM, в случае наступления непредвиденного события, связанного с CBAM и имеющего разрушительные последствия, Еврокомиссия может инициировать изменения и введение временных мер по преодолению этих исключительных обстоятельств. По мнению украинских экспертов и бизнеса, полномасштабная агрессия РФ против Украины полностью подпадает под критерии такого непредсказуемого события.

"При существующих условиях украинский бизнес фактически заставляет украинские власти отвечать на неудобные вопросы по переговорной позиции и перспективам решения по вопросу CBAM. У Украины до сих пор нет ни позиционного документа, ни стратегии, ни плана действий по поводу CBAM на государственном уровне, в отличие от всех других торговых партнеров ЕС, которые активно ведут переговоры уже 3 года", – комментирует Станислав Зинченко, председатель комитета Промышленной экологии и устойчивого развитию Европейской Бизнес Ассоциации.

По словам Тараса Качки, заместителя министра экономики, торгового представителя Украины, который, судя по всему, является единственным представителем правительства, который занимается этим вопросом, пока не ясно, каким будет финальное решение, но это не будет полное неприменение CBAM для Украины, перечеркивают аналитики.

"В результате, менее чем за год до наступления "неожиданных" вызовов в виде CBAM для украинской экономики, мы имеем общие и "витиеватые" ответы представителей правительства и офиса вице-премьера по евроинтеграции – а, по сути, показательное бездействие украинской власти, которая говорит сама за себя", – резюмируется в исследовании.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности – отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны войны.