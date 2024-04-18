Власти должны активизировать переговоры и вывести Украину из-под действия европейского эконалога – СМИ

С января 2026 года должен заработать в полном объеме механизм таможенной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). На значительную долю ввозимых в ЕС товаров будет налагаться дополнительный углеродный налог. При этом Украина принадлежит к числу государств, по чьему экспортному потенциалу CBAM способен ударить наиболее болезненно – прежде всего по металлургии, а также по химической и цементной промышленностям и электроэнергетике. Поэтому власти должны уже сейчас активизировать переговоры, и вывести Украину из-под действия европейского экологического налога.

Об этом идет речь в аналитике на сайте Минпром.

"Для Украины важно не проморгать эту проблему как вроде бы сравнительно отдаленную во времени, и не столь неотложную на фоне военных действий. Чтобы понять ее важность, достаточно указать одну цифру. Если бы CBAM заработал в полном формате уже сейчас, потери Украины на экспорте только металлургической продукции превысили бы 1 млрд дол. А это примерно треть от всей стальной экспортной выручки в военные годы", – отмечается в материале.

Впрочем, ситуация не полностью безысходна, напоминают аналитики. Ведь со стороны самого Евросоюза звучали месседжи, которые там не стремятся излишне наказывать производителей товаров из третьих стран, и готовы дифференцированно подходить к обложению углеродным налогом. Есть даже несколько опций, чтобы ослабить вероятное отрицательное влияние CBAM, но необходимо уже сейчас обсуждать эти варианты с официальным Брюсселем.

"Самый очевидный из них – фактор форс-мажора. Принятый Европарламентом регламент CBAM позволяет делать исключения, "если произошло непредсказуемое, исключительное и неспровоцированное событие, которое находится вне контроля одной или нескольких третьих стран". Разве агрессия РФ против Украины – не такой прецедент?", – акцентирует издание.

Кроме того, пункт о том, что ЕС может применять дифференцированный подход к углеродной корректировке в торговле с разными странами, а также частично или полностью освобождать ввозные товары от будущего сбора, прописанный в резолюции Европарламента от 10 марта 2021 г. о введении CBAM.

"Кстати, еще в марте 2021 г. в правительстве Украины была создана рабочая группа по формированию консолидированной позиции по механизму таможенной углеродной корректировки во главе с вице-премьером Ольгой Стефанишиной. Но с тех пор группа ни разу не собиралась", – резюмирует издание.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит налог на выбросы углерода СВАМ, из-за которого Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.