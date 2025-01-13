VEON подписал протокол о намерениях с Cohen Circle по выводу 'Киевстар' на биржу Nasdaq

VEON Ltd. (Nasdaq: VEON), глобальный цифровой оператор (VEON или вместе с дочерними компаниями "Группа") и Cohen Circle Acquisition Corp. (Cohen Circle), специализированная компания по приобретению активов (Nasdaq: CCIRU), сегодня объявили о подписании протокола о намерениях по совместному ведению бизнеса с целью опосредованного размещения компании "Киевстар", цифрового оператора VEON в Украине, на фондовой бирже Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) в Соединенных Штатах Америки.

Завершение этой транзакции сделает "Киевстар" одной из первых украинских компаний, представленных на американской фондовой бирже, что позволит американским и другим международным инвесторам напрямую участвовать в развитии "Киевстар" и в более широком восстановлении экономики Украины.

"Киевстар" – ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи, обслуживает около 24 миллионов абонентов. Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, что оказывает поддержку украинскому бизнесу посредством облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech. "Киевстар" как желаемый партнер для международных технологических компаний недавно подписал знаковое соглашение со Starlink о внедрении в Украине спутниковой связи Direct to Cell, что поможет усилить устойчивость коммуникационной инфраструктуры в стране.

"Мы гордимся тем, что с выходом "Киевстар" на фондовую биржу Nasdaq мы открываем для Украины американский и глобальный рынки. Как крупнейший частный инвестор в Украине мы благодаря этому важному шагу еще больше усиливаем наш призыв "Инвестируй в Украину сейчас!" , демонстрируя потенциал роста страны и предлагая американским инвесторам прямой доступ к ее будущим экономическим возможностям", – комментирует Оги. К. Фабела II, Председатель правления и основатель VEON.

"Соглашение, которое мы достигли с Cohen Circle, является значительным шагом в реализации стратегии VEON, направленной на увеличение инвестиционной привлекательности наших ключевых активов, в том числе через их размещение на бирже, где это целесообразно. Этот шаг также подчеркивает нашу приверженность восстановлению Украины путем привлечения инвестиций. Мы рады видеть интерес инвесторов к истории успеха "Киевстар" и их высокую оценку потенциала Украины. Мы полны решимости упорно работать над успешным завершением этого процесса, который позволит компании "Киевстар" стать уникальной возможностью для международных инвесторов, одновременно акцентируя внимание на инвестиционной привлекательности Украины", – отмечает Каан Терзиоглу, СЕО VEON Group.

"В истории "Киевстар" и Украины сегодня начинается новая глава. Это не просто о бизнесе – это о вере в Украину и ее будущее. Мы вместе с VEON обязались инвестировать один миллиард долларов в развитие страны и теперь открываем путь для глобальных инвесторов. Убежден, что этот шаг вдохновит других крупных инвесторов поверить в потенциал Украины и инвестировать в ее будущее уже сегодня, не дожидаясь завершения войны", – комментирует Александр Комаров, СЕО "Киевстар".

"Киевстар" обладает всеми качествами, которые отвечают нашим ожиданиям в отношении партнеров по объединению бизнеса – крепкие позиции в бизнесе, сильный менеджмент и возможности для масштабного роста. Мы очень рады сотрудничать с VEON и предлагать инвесторам выгодную возможность инвестировать в экономическое развитие Украины", – отмечает Бетси Коэн, Председатель Правления и СЕО Cohen Circle Acquisition Corp.

Подписание протокола о намерениях позволит VEON и Cohen Circle разработать возможность объединения бизнеса между VEON Holdings BV (VEON Holdings) и Cohen Circle с целью косвенного листинга "Киевстар", дочерней компании VEON Holdings, на фондовой бирже Nasdaq. VEON продолжит владеть мажоритарным пакетом акций этой компании, которая будет котироваться на фондовой бирже. Стороны планируют объявить о дополнительных деталях по объединению бизнеса после подписания окончательного соглашения, которое, как ожидается, состоится к началу второго квартала 2025 года.

В рамках подготовки к объединению бизнеса VEON проведет реорганизацию VEON Holdings, которая состоится до завершения транзакции. Эта реорганизация будет завершена путем разделения, предусмотренного законодательством Нидерландов, в результате которого VEON Holdings, которая останется зарегистрированной в Нидерландах, будет владеть только компанией "Киевстар" и ее дочерними компаниями, а также некоторыми другими отдельными активами и обязательствами. В свою очередь, вновь созданная компания будет владеть другими основными операционными дочерними компаниями и активами VEON.