Важная информация для грузовых перевозчиков: фурам разрешили ездить в комендантский час на юге страны

По территории Одесской и Николаевской областей тяжеловесным транспортным средствам разрешено передвигаться во время комендантского часа.

Видео дня

Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил глава Укртрансбезопасности Никита Лагунин на своей странице в Facebook.

"После трехнедельного усиления контроля за соблюдением весовых норм на юге мы увидели четкий результат: большинство перевозчиков агропродукции исправились и начали перевозить груз в пределах допустимых норм. Сейчас фиксируем лишь единичные случаи незначительного перегрузки на ось — то есть умышленного перегрузки практически не осталось. Поэтому, как и обещали, внедряем послабления – ночные перевозки теперь официально разрешены и в Николаевской области", – написал Никита Лагунин.

Николаевская областная государственная администрация сообщила, что в периоды длительной жаркой погоды грузовому транспорту разрешат движение по дорогам области даже во время комендантского часа, до 10 сентября включительно.

Грузовикам разрешается движение при условии отсутствия реальной угрозы жизни, безопасности людей, общественным или государственным интересам.

Водителям и перевозчикам нужно иметь при себе и предоставлять по требованию должностных лиц сопроводительные документы на груз для обеспечения беспрепятственного движения.

Также осуществлять грузовые перевозки во время действия комендантского часа можно по дорогам Одесской области. Для этого нужно оформить соответствующее разрешение.

Напомним, Укртрансбезопасность инициировала проверки грузовых перевозчиков на юге страны.

Усиленные меры контроля были начаты из-за повышенных рисков возникновения аварий в сезон сбора сельскохозяйственных культур.

Рейды проходят при координации Одесской областной государственной администрации и Николаевской областной государственной администрации и поддержке Укрзализныци.