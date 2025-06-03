Валютные ограничения тормозят импорт газа в Украину, – Лысенко

Украинский газовый рынок остается фрагментированным и нестабильным, что сдерживает импорт и усиливает риски в условиях высокого спроса.

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Об этом заявил коммерческий директор ООО "Теплая энергетическая компания" Владимир Лысенко.

По его мнению, трейдерское сообщество в Украине сталкивается с административными ограничениями, которые затрудняют импорт природного газа.

"В трейдерском комьюнити говорят об административных препятствиях для импорта газа, которые существуют внутри Украины. Отдельные участники указывают на определенные ограничения валютного регулирования, которые затрудняют расчеты по импортным контрактам и растаможку товара", – рассказал Лысенко.

Он также отметил отсутствие культуры долгосрочных контрактов между трейдерами и коммерческими потребителями, что делает рынок нестабильным и повышает риски дефицита газа в пиковые периоды.

"Мы вообще работаем в споте. То есть каждый день – разная цена. Каждый месяц потребитель меняет поставщика, перепрыгивая с одного на другого. А мы предпочли бы работать в более организованном рынке, по примеру Евросоюза, где значительную роль играют долгосрочные соглашения", – пояснил он.

Ранее генеральный менеджер по безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко заявила, что ситуацию на газовом рынке улучшит привлечение частного сектора через развитие биржевой торговли и прозрачных условий, заключение долгосрочных контрактов, а также использование механизмов совместных закупок.