ВАКС отправил под стражу последнюю задержанную по делу о "пленках Мидича": залог меньше, чем хотели прокуроры
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения Людмиле Зориной – сотруднице "бэк-офиса", последней из пяти задержанных фигурантов многомиллиардной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Ее поместили под стражу на 60 дней (до 8 января) с альтернативой внесения залога – 12 млн грн.
Об этом свидетельствует трансляция заседания ВАКС. Решение принято в рамках дела № 991/11647/25.
Залог оказался меньше, чем просила сторона обвинения. Прокурор настаивал на сумме в 15 млн грн, отмечая, что подозреваемая может влиять на свидетелей и уничтожать доказательства.
По данным следствия, Зорина была сотрудницей "бэк-офиса" группировки, то есть "работала" над легализацией средств. Во время обысков у нее изъяли более 105 тыс. долл. Также был изъят автомобиль стоимостью более 1 млн гривен.
Подозреваемая в суде отрицала свою вину. "Я вообще не знала об этой преступной группировке", – заявила она, обращаясь к судье.
Как уточнили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), в случае внесения залога подозреваемая будет обязана:
- прибывать на все вызовы следствия и суда;
- не покидать Киев и область без разрешения;
- сообщать об изменении места жительства;
- воздержаться от общения с другими фигурантами;
- сдать загранпаспорт;
- носить электронный браслет контроля.
