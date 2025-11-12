Министр энергетики Гринчук написала заявление об отставке: 'время все расставит на свои места'. Фото

Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке. Такое решение было принято ею вскоре после масштабной антикоррупционной операции НАБУ "Мидас" в сфере энергетики, направленной на разоблачение систематического получения "откатов" от контрагентов "Энергоатома".

Об этом Гринчук сообщила на своей странице в Facebook. Она поблагодарила президента, правительство и народных депутатов за возможность работать "на пользу государства".

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна Президенту Владимир Зеленский, Кабинет Министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на пользу государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста", – говорится в сообщении.

Гринчук подчеркнула, что в течение карьеры не нарушала закон.

"Закон. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе. Относительно домыслов, которые касаются моих личных отношений – любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", – резюмировала она.

Тем временем стало известно, что Верховная Рада рассмотрит постановление об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко во вторник, 18 ноября.

Что предшествовало

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Семи членам преступной организации было объявлено о подозрении. Пятерых задержали, двум удалось выехать за границу.

По информации НАБУ и САП, руководил схемой человек по прозвищу "Карлсон"; он координировал распределение денег и отмывание средств через так называемую "прачечную", влиял на чиновников в собственных интересах и тому подобное. Официально антикоррупционные органы не раскрывают имени, однако, вероятно, речь идет о Тимуре Миндиче.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук "не могут оставаться на должностях". Их увольнение будет оперативным.

"Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать", – заявил глава государства.

Он также анонсировал, что произойдет очищение и перезагрузка управления "Энергоатомом".

