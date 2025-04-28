В 'Укрзалізниці' снова заговорили о повышении грузовых тарифов, но назвали это индексацией

Государственная железнодорожная монополия "Укрзалізниці" в очередной раз заявила о стремлении поднять тарифы на грузовые перевозки.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы монополии Валерий Ткачев.

После жесткой критики со стороны бизнеса и экспертов по поводу неэффективности компании, которую пытаются покрывать за счет регулярного удорожания услуг, чиновники "Укрзалізниці" воздерживались от комментирования этой темы. Ткачев предложил считать новое предложение по повышению "не увеличением тарифа, а индексацией".

"Все подорожало, а тарифы остались на уровне 2022 года", – заявил он. В то же время в 2022 году тарифы выросли почти вдвое.

По словам Ткачева, они хотят добиться повышения на 20-40%.

В то же время, в Минразвития заявили, что субсидирование компании, в том числе пассажирских перевозок, за счет грузовых перевозок противоречит европейскому законодательству, которое должно имплементировать Украину уже в ближайшее время.