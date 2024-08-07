В 'Укрнафте' избран полный состав Наблюдательного совета: кто вошел в команду

В "Укрнафте" избран полный состав Наблюдательного совета. К команде присоединилась Екатерина Кузнецова – независимый член Наблюдательного совета.

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"Компания активно внедряет основные принципы корпоративного управления OECD, чтобы обеспечить максимальную эффективность всех процессов с учетом лучших международных практик - соблюдение гендерного баланса и профессиональной экспертизы", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Обновленный состав Наблюдательного совета ПАО "Укрнафта":

Екатерина Кузнецова – независимый директор (член). Более 25 лет опыта в международных аудиторских компаниях прошла путь от младшей консультантки до старшей менеджерки ERNST & YOUNG (Австралия); работала генеральным менеджером финдепартамента корпоративного центра SingTel Optus (второй оператор связи в Австралии); была директором Группы рынков капитала в PwC (Великобритания).

Тимоти Додсон – независимый директор (член). Более 40 лет опыта в области добычи и геологии, был исполнительным вице-президентом в Equinor- , сейчас возглавляет совет директоров норвежской компании Ennox Technology Sdn Bhd.

Дункан Джеймс Найтингейл – независимый директор (член). Более 30 лет опыта в области нефтегазовой промышленности является международным экспертом по поиску нефтяных и газовых резервов в странах Латинской Америки, Европы, Африки и Ближнего Востока.

Людмила Дараган – представитель от государства. Государственный секретарь Министерства обороны. До этого работала заместителем председателя, еще раньше – руководителем аппарата Фонда государственного имущества. Являлась государственным секретарем Министерства по делам ветеранов.

Роза Тапанова – представитель от НАК "Нафтогаз Украины" Член Наблюдательного совета "Ощадбанку". Опыт работы в юриспруденции – более 16 лет. Заслуженный юрист.

Компания объединила в своих органах управления высококвалифицированных профессионалов, в том числе с большим международным опытом в сферах геологии, добычи, аудита, юриспруденции и управления.

Работаем каждый день для развития отрасли и достижения энергетической независимости Украины.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".