В Украине зафиксировано очередное падение экспорта – СМИ

В динамике экспорта и импорта Украины сейчас наблюдается шок: с начала года экспорт упал на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт, наоборот, вырос на 12,3%, и эти тенденции только усиливаются.

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Об этом говорится в статье финансового аналитика Алексея Куща для издания Зеркало недели.

"За январь-февраль 2025 года экспорт товаров составил 6288,1 млн долл., или 87,0% по сравнению с январем – февралем 2024 года, а импорт – 11302,5 млн долл., или 112,3%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,56 (за январь-февраль 2024 года – 0,72). Итак, в январе-феврале 2025 года наблюдается почти удвоение отрицательного сальдо торгового баланса и резкое ухудшение коэффициента покрытия экспортом импорта", – указал аналитик.

По его словам, развитие промышленности происходит на фоне существенного роста индекса цен производителей промышленной продукции на 43,3%, где ключевым фактором выступает рост цен на энергоресурсы на 59,8%.

"Приведенные показатели свидетельствуют, что в двухконтурной экономике "войны и тыла" более-менее стабильные экономические процессы происходят в секторе ОПК, где есть дешевое финансирование со стороны государства в виде оборонного заказа. В то же время "экономика тыла" постепенно умирает в пламени галопирующей инфляции и роста цен на энергоресурсы. Это приводит к сокращению экспорта, торможению темпов роста ВВП до почти нулевой отметки и деиндустриализации основного ядра промышленности (кроме изолированного сектора ОПК)", – подчеркнул Кущ.

Он отметил, что "экономика войны" в контексте налоговых поступлений и экспортной выручки должна опираться на "экономику тыла" – но она "постепенно умирает вследствие отсутствия кредитного импульса, кризиса на рынке труда и неэффективной правительственной экономической политики".

"В 2025 году военный бюджет составляет 2 трлн грн. Эти 2 трлн грн должна собрать "экономика тыла", но уже сейчас очевидно, что в этом году дефицит таких внутренних ресурсов составит минимум 200 млрд грн. Чем сильнее "экономика тыла" будет погружаться в кризис, тем больше будет этот дефицит. Чтобы этого не произошло, правительство и НБУ должны пересмотреть экономическую и монетарную политику, акцентировав ее на специфике функционирования амбивалентной модели экономики во время войны", – резюмировал эксперт.

Как известно, заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина работает над обновлением национальной Экспортной стратегии, и что речь идет о наращивании экспорта до $77 миллиардов.

В свою очередь президент Украинского комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов заявил, что для такого роста производства должны быть заморожены тарифы госмонополий на электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки. Ведь если предприятия потеряют конкурентные преимущества, это приведет к сокращению производства, закрытию предприятий и потере налоговых поступлений.