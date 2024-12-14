В Украине весной могут создать фонд поддержки строительства зеленой генерации, – инвестор

В Украине весной 2025 может быть создан специальный фонд, который обеспечит гарантированные выплаты инвесторам и это будет стимулировать строительство новых зеленых электростанций.

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Об этом заявил Александр Подпругин, региональный директор Notus Energy, замглавы правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Есть надежда, что в конце зимы, в начале весны он (фонд) может быть институционализирован", - сказал Подпругин.

По его словам, несколько правительств европейских стран объявили, что готовы предоставлять деньги в такой фонд, рассматривать условия его работы. Однако о конкретных суммах речь пока не идет.

Также инвестор подчеркнул, что есть один из международных финансовых институтов, который объявил, что готов быть управляющим фондом.

"Большой интерес есть и у Министерства экономики, которое поддерживает эту идею и также ее продвигает", - добавил участник рынка.

Он отметил, что многие участники рынка, потенциальные инвесторы, государство и правительства европейских стран уделяют внимание реализации идеи и это только способствует ускорению создания фонда.

Как сообщалось ранее, ЕБРР поддержал идею создания Фонда, который ускорит строительство зеленой энергетики в Украине. Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики могли получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке