В Украине предложили обложить налогами доходы военнопленных россиян: какие ставки

В Украине планируют ввести налогообложение доходов военнопленных россиян, которые насчитываются в виде вознаграждения за труд. Речь идет о взыскании 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. То есть суммарно налог будет составлять 23%

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Соответствующий законопроект утвердил Кабинет министров Украины 9 мая, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Документом предлагается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины.

Законопроект еще должен быть зарегистрирован в парламенте. После этого он будет рассмотрен профильным комитетом и направлен на голосование сессионного зала Верховной Рады.

Согласно документу, военнопленные признаются отдельной категорией физических лиц-нерезидентов Украины в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года и Дополнительным протоколом 1977 года. Основным источником доходов, которые будут подлежать налогообложению, является денежное обеспечение в награду за работу, которое предоставляется пленным в соответствии с гуманитарными нормами международного права.

Предполагается, выполнение функций налоговых агентов будет возложено на учреждения, где содержатся военнопленные, – лагеря, СИЗО, учреждения исполнения наказаний. В случае утверждения инициативы, они должны будут ежемесячно подавать налоговую отчетность с указанием суммы начисленных доходов и сумм удержанных налогов.

Законопроект имеет целью создать правовое поле для прозрачного учета денежных потоков, связанных с содержанием военнопленных, а также способствовать наполнению государственного бюджета в условиях военного положения. Правительство уверяет, что все положения согласуются с международными стандартами и не нарушают обязательств Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, семьи украинских пропавших без вести и пленных военнослужащих почти три месяца не получали выплат от государства. Это связано с утверждением новой схемы начислений, изменившей порядок распределения денежного довольствия. Поскольку порядок выплат уже был утвержден, скоро они должны поступить в полном объеме.

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