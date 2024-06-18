В Украине пенсионеры через суд обязали сына из ВСУ платить им пожизненную пенсию: что обязаны взрослые дети

Винницкий городской суд Винницкой области обязал военнослужащего ВСУ платить своим родителям пожизненную пенсию (алименты). Они подали в суд против сына, потому что им не хватало собственных пенсий, а закон обязую взрослых детей помогать нетрудоспособным родителям.

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Об этом говорится в решении суда по делу 127/751/24. Размер пенсии матери составляет 2760 грн, имеющий инвалидность отец получает пенсию в размере 3669 грн. Этих средств супругам не хватает.

"Истцы указывают, что значительная часть их дохода, состоящего из пенсии, тратится на оплату коммунальных услуг", – говорится в материалах дела. Ответчик (их сын) является военнослужащим и проходит военную службу, поэтому "имеет возможность оказывать материальную помощь на содержание нетрудоспособных родителей".

"При таких обстоятельствах истцы просили взыскать в пользу каждого из них алименты на их содержание по 1/6 части всех видов заработка (дохода) ответчика, ежемесячно, начиная с даты обращения в суд и пожизненно", - говорится в материалах дела.

Суд рассмотрел требования истцов, однако решил снизить размер алиментов. Отец и мать будут получать от сына по 1/12 своего дохода пожизненно. Так, по зарплате, например, в 50 тыс. грн родителям необходимо будет отдавать 8,33 тыс. грн (по 4,16 тыс. грн каждому).

Совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей в двух условиях:

родители нетрудоспособны (лица, достигшие пенсионного возраста, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом);

родители нуждаются в материальной помощи (лица, не имеющие возможности обеспечить свое достойное существование из-за отсутствия пенсии или ее низкого размера).

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