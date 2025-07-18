В Украине будут судить действующего нардепа за завладение землей на Закарпатье: известно имя
В Высший антикоррупционный суд (ВАКС) направлен обвинительный акт по делу о незаконном завладении государственными земельными участками площадью более 320 гектаров на Закарпатье. Ущерб государству от этих действий составил почти 127 млн грн, а одним из подозреваемых является действующий нардеп – вероятно, Роберт Горват.
О передаче дела в суд сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Имена фигурантов официально не раскрываются, однако, по данным расследователя Олега Новикова, речь идет о таких лицах:
- народный депутат Роберт Горват, фракция "Довіра", глава подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- экс-директор государственного предприятия "Агропромышленная фирма "Леанка" Юрий Шестаков;
- экс-начальница Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области Светлана Мельничук;
- директор ООО "СООО "Континент" Виталий Ганич;
- юрист Владимир Костюченко.
Детали схемы
По версии следствия, в период с 2016-го по 2019 год действующий народный депутат Украины разработал преступную схему, "используя свое влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области". Ее суть заключалась в следующем:
- Директор госпредприятия "Агропромышленная фирма "Леанка" отказался от права пользования участками общей площадью 323 гектара.
- Руководитель Главного управления Госгеокадастра области обеспечил бесплатную выдачу этих земель заранее определенным физическим лицам.
- Эти физические лица впоследствии "продали" участки компании, которая, как выяснилось, подконтрольна народному депутату – организатору схемы.
Действия фигурантов дела квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Санкция этой статьи предусматривает:
- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- конфискацию имущества.
Как сообщал OBOZ.UA, Горвату сообщили о подозрении еще в 2023 году. Тогда ущерб государству от схемы оценивался в меньшую сумму – 123 млн грн.
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