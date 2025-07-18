В Украине будут судить действующего нардепа за завладение землей на Закарпатье: известно имя

В Высший антикоррупционный суд (ВАКС) направлен обвинительный акт по делу о незаконном завладении государственными земельными участками площадью более 320 гектаров на Закарпатье. Ущерб государству от этих действий составил почти 127 млн грн, а одним из подозреваемых является действующий нардеп – вероятно, Роберт Горват.

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О передаче дела в суд сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Имена фигурантов официально не раскрываются, однако, по данным расследователя Олега Новикова, речь идет о таких лицах:

народный депутат Роберт Горват, фракция "Довіра", глава подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Роберт Горват, фракция "Довіра", глава подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; экс-директор государственного предприятия "Агропромышленная фирма "Леанка" Юрий Шестаков;

"Агропромышленная фирма "Леанка" Юрий Шестаков; экс-начальница Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области Светлана Мельничук;

Главного управления в Закарпатской области Светлана Мельничук; директор ООО "СООО "Континент" Виталий Ганич;

"СООО "Континент" Виталий Ганич; юрист Владимир Костюченко.

Детали схемы

По версии следствия, в период с 2016-го по 2019 год действующий народный депутат Украины разработал преступную схему, "используя свое влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области". Ее суть заключалась в следующем:

Директор госпредприятия "Агропромышленная фирма "Леанка" отказался от права пользования участками общей площадью 323 гектара .

. Руководитель Главного управления Госгеокадастра области обеспечил бесплатную выдачу этих земель заранее определенным физическим лицам.

заранее определенным физическим лицам. Эти физические лица впоследствии "продали" участки компании, которая, как выяснилось, подконтрольна народному депутату – организатору схемы.

Действия фигурантов дела квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Санкция этой статьи предусматривает:

лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; конфискацию имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Горвату сообщили о подозрении еще в 2023 году. Тогда ущерб государству от схемы оценивался в меньшую сумму – 123 млн грн.

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