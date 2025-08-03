В пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" частично перекроют движение: в чем причина

С 4 августа 2025 года на украинской стороне пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" начнутся ремонтные работы. Они предусматривают обновление кровли, навесов, подпорной стенки и помещений зоны таможенного контроля.

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Государственная таможенная служба предупредила, что на время ремонта возможно частичное перекрытие отдельных полос движения. Это может вызвать временные неудобства для международных перевозчиков и водителей, которые пользуются этим пунктом пропуска.

Что известно о перекрытии движения в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск"

Отмечается, что с 4 августа с украинской стороны МАПП "Ягодин-Дорогуск" начнутся ремонтные работы кровли, навесов, подпорной стенки и помещений зоны таможенного контроля.

"В связи с этим возможно частичное перекрытие отдельных полос движения, что может вызвать временные неудобства. По прогнозу, изменения организации движения существенно не повлияют на пропускную способность пункта пропуска", – говорится в сообщении.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области отметили, что все работы планируют завершить до 30 сентября 2025 года. Изменения в организации движения не должны существенно повлиять на пропускную способность пункта пропуска, однако водителям советуют учитывать возможные задержки.

"Просим водителей учитывать эти обстоятельства и при необходимости заблаговременно скорректировать свой маршрут", – призвали таможенники.

Узнать информацию о загруженности пунктов пропуска можно с помощью интерактивной карты Гостаможслужбы.

Что предшествовало

Украинцев предупредили о возможных очередях на польской границе в пункте пропуска "Будомеж – Грушев" из-за дорожных работ на польской стороне, которые продлятся до 20:00. Водителей просят учитывать это и по возможности выбирать другие пункты пересечения.

На границе Украины и Молдовы возможны задержки при прохождении погранично-таможенного контроля. Причина – ремонтные работы на пункте пропуска "Кельменцы-Ларга".

Как сообщал OBOZ.UA, с 12 октября в Европейском Союзе начнет действовать система EES (система въезда/выезда), которая заменит штампы в паспорте цифровым сбором биометрических данных при пересечении границы. Она будет работать автоматически и охватит 29 стран, значительно упрощая контроль и повышая безопасность.

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