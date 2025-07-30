Украинцам усложняют пересечение границы с Польшей: на каком из пунктов пропуска возможны очереди

Украинцев предупреждают о возможных очередях на польской границе в пункте пропуска "Будомеж – Грушев" из-за дорожных работ на польской стороне. Водителей просят учитывать это и по возможности выбирать другие пункты пересечения. По состоянию на сейчас (30 июля 12:45) в очереди на въезд в Украину ожидают 10 легковых и 8 грузовых автомобилей.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Водителям, которые планируют пересекать границу Украины с Польшей через пункт пропуска "Будомеж – Грушев", стоит быть готовыми к временному замедлению движения легкового транспорта. По информации польской стороны, сейчас на территории пункта проводятся дорожные работы, что влияет на скорость оформления транспортных средств.

Ремонтные работы непосредственно в зоне пересечения границы снижают пропускную способность пункта. Это касается прежде всего легковых автомобилей, которые движутся в направлении въезда в Украину. По состоянию на 30 июля 2025 года в 12:45 в очереди ожидают 10 легковых авто и 8 грузовиков, тогда как автобусы проходят границу без задержек.

В связи с текущими работами Гостаможслужба призывает водителей заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска во избежание длительного ожидания. Менее загруженными сейчас являются:

Краковец – Корчева;

Рава-Русская – Гребенное;

Шегини – Медика;

Угринов – Долгобичув;

Смильница – Кросьценко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ЕС планируют повысить плату за въезд для граждан третьих стран с 7 (340 грн) до 20 евро (972 грн) в рамках системы ETIAS. Новые правила могут вступить в силу уже в конце 2026 года после запуска системы авторизации.

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