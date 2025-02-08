В НБУ напомнили о правилах обмена долларов: что обязаны делать все обменники

Национальный банк Украины (НБУ) ежемесячно получает в среднем за месяц не более 10 обращений с жалобами, связанными с отказом или ограничениями в обмене банкнот иностранной валюты через год выпуска. Обменники обязаны принимать все действительные банкноты, независимо от года их эмиссии. Нарушения чаще встречаются у нелегальных пунктов обмена (не имеющих лицензии НБУ).

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Об этом говорится в сообщении Нацбанка, размещенном в официальном Telegram-канале. "Легальные пункты обмена, имеющие лицензию НБУ на осуществление валютно-обменных операций, не злоупотребляют в этой сфере. В то же время проблема, вновь появившаяся на страницах медиа, может крыться в теневом секторе, где работают учреждения, не имеющие лицензии НБУ. Единственным методом борьбы с такими нелегальными обменниками является привлечение правоохранительных органов", – отметили в Нацбанке.

Регулятор также напомнил:

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься без исключения к обмену.

Банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центробанков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

Банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства. С банкнотами, не имеющими признаков значительного износа, должны осуществляться операции инкассо. Банки и небанковские учреждения, производящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.

Банки и небанковские учреждения, производящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо. В случае отказа принимать на обмен валюту, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования, потребители могут обратиться с жалобой в НБУ.

Как отметили в НБУ, в 2024 году состоялось 150 проверок пунктов обмена 17 небанковских финучреждений, по результатам которых НБУ применил штрафы на общую сумму 5,65 млн. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки заметно увеличили объемы ввоза в Украину наличной иностранной валюты. За год этот показатель вырос почти в 70%. Тенденция отражает спрос населения на иностранную валюту в кассах банков.

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